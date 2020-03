La Calera se levanta ante la ANFP: Le exige apartar a Sebastián Moreno de la presidencia

La Calera exige medidas. El cuadro de la Quinta Región ingresó ayer un documento a la oficina de partes de la ANFP solicitando que se aparte de sus funciones de presidente a Sebastián Moreno. Esto, mientras no se esclarezca el juicio que enfrenta por el posible delito de obstrucción a la justicia en el caso de robo de concentrado de cobre en Codelco, cuando el presidente del fútbol chileno estaba a cargo del área legal de la empresa minera.

Lo cierto es que los cementeros, en una carta de dos hojas firmada por el presidente Gustavo Papagna, solicita, en primera instancia, incorporar en la próxima tabla del consejo de presidentes la causa que afecta al presidente del fútbol chileno. Quieren explicaciones.

Están inquietos por la situación que afecta a la cabeza del fútbol chileno: “Si bien como Ud. y sus asesores sostuvieran que esa causa no avanzaría en su contra ni fuera formalizado creemos que un proceso judicial penal en el que se investiga la eventual participación en un delito de obstrucción atenta contra los principios de transparencia e integridad que forman parte del buen Gobierno Corporativo, pilar esencial del Plan Estratégico de nuestra Asociación que Ud. dirige y, por ello, entendemos que comparte”, comienza diciendo el escrito al que tuvo acceso La Tercera.

Luego, la misiva pide que Moreno se aleje de sus funciones mientras dure la investigación. “Confiando en la inocencia del Sr. Presidente pero preservando la transparencia tan necesaria de nuestra Asociación y nuestra industria en general, es que sugerimos la adopción voluntaria de licencia en su cargo hasta tanto se aclaren definitivamente los hechos debatidos en la causa antes mencionada y, con ello se restituya la imagen de nuestro Presidente y de la ANFP”, dice.

En La Calera se basan en el artículo 71.3 del Código disciplinario de la FIFA, el cual dispone que “las federaciones también garantizarán que no forme parte de la dirección de clubes o federaciones ninguna persona que esté siendo procesada por actos contrarios a la dignidad propia de su posición, o que haya sido condenado penalmente en los cinco años precedentes”.

En la ANFP entregan su versión. Estudiarán la carta enviada desde la Quinta Región. “Esta Secretaría Ejecutiva revisará la procedencia, la adecuación a nuestra normativa y oportunidad de la misma, con el objeto de determinar la concurrencia de los fundamentos fácticos y jurídicos de vuestra presentación”, señaló Matías Rivadeneira, secretario ejecutivo de la ANFP.

Por su parte, Leonardo Batagglia, abogado de Moreno, explica en qué está el juicio que enfrenta el timonel del fútbol chileno, en el Tribunal de Garantía de Diego de Almagro. El próximo 13 de abril está fijada la audiencia. “No ha habido formalización. Hubo una audiencia de sobreseimiento y se negó porque aún faltan unas diligencias. El Tribunal puso plazo para que se diga si se formaliza o no. Pero esta fecha, de no mediar ningún inconveniente, debiese salir el sobreseimiento”, dice el jurista. “No hay ningún antecedente que demuestre que Sebastián Moreno cometió algún ilícito o haya obstruido a la justicia. No hay correo electrónico, no hay nada. La fiscalía no cuenta con nada. Eso no quiere decir que pueda aparecer algo, pero si hubiese algo ya estaría en tu medio o quizás en algún canal de televisión”, cerró.