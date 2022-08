La dilatada promesa de Interior en la compra de drones y camionetas blindadas para Carabineros en la Macrozona Sur

No eran los mejores días para la ministra del Interior, Izkia Siches. Había pasado una semana desde que había señalado, en la comisión de Seguridad de la Cámara, que durante la administración anterior, un avión con venezolanos expulsados había retornado al país con todos sus pasajeros, cometiendo un grave error político que motivó un rotundo silencio público por varios días.

Por lo mismo, el 12 de abril tenía la opción de salir de sacudirse de la polémica y así lo hizo, anunciando importantes inversiones en materia de seguridad para combatir los hechos de violencia en la Macrozona Sur. “Nos preocupa profundamente la escalada de violencia que se ha vivido en los años recientes en las regiones del Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos. No queremos más víctimas, mapuche y no mapuche, no queremos más muerte, no queremos más violencia ni temor”, partió diciendo Siches ante la comisión de Seguridad de la Cámara.

Tras exponer sobre cómo se podría avanzar, desde el diálogo, en recuperar la tranquilidad en la zona, Siches endureció el tono y anunció un importante apoyo de insumo a Carabineros: “Hemos aumentado la cantidad de vehículos blindados, pasando de 4 a 19 equipos. En la misma línea el gobierno ya ha aprobado, a solicitud de Carabineros, la incorporación de 34 nuevas camionetas blindadas para mejorar la labor preventiva”, detalló frente a los diputados, agregando que “se dispondrán de mil millones de pesos para comprar drones de mayor alcance que faciliten la acción policial y prever la ocurrencia de eventos de violencia”.

El anuncio fue valorado al interior de Carabineros, dado que hasta entonces solo contaban con vehículos blindados tipo Mowag, cedidos por el Ejército, los cuales eran ideales para acceder a zonas boscosas y de extrema peligrosidad en las denominadas “zonas rojas” de La Araucanía y Biobío. Pero, hasta hoy, ni las camionetas ni los drones comprometidos han llegado.

El proceso para ejecutar una compra que aún no se concreta

A raíz de una consulta por la Ley de Transparencia sobre el estado de compra de los anuncios hechos por la ministra Siches, Carabineros contestó el 22 de julio que “a la fecha del presente año 2022, solo han ingresado 15 vehículos blindados al patrimonio institucional, los cuales se encuentran operativos (...) de fecha 24.03.2022″, a partir de una resolución ejecutada por el Ministerio de Defensa que “autoriza al Ejército de Chile para traspasar los vehículos en cuestión a Carabineros de Chile”. Estos medios de transportes son los carros Mowag que la institución castrense ya había comprometido a inicios de año a la policía uniformada.

Además, en la respuesta, Carabineros agregó que “respecto a los vehículos y sistema de drones, el tipo de financiamiento de dichas especies será determinado por la autoridad gubernamental. De esta manera, se informa que los recursos a la fecha del requerimiento, no han sido entregados, haciéndose presente que el mecanismo de compra a utilizar mediante la Ley de Compras Públicas, sin que se haya dado inicio a los procesos de adquisición”.

Sin embargo, en el gobierno advierten que este proceso no es fácil, ni menos expedito. Por lo mismo, desde Interior han estado acelerando el proceso de ejecución del dinero que se necesita para concretar las compras anunciadas, las que superan los $5 mil millones.

Desde el Ministerio del Interior explican que “el proceso de compra de 34 camionetas blindadas para la Macrozona Sur y los mil drones anunciados está en ejecución y en sintonía con el apoyo a la labor de Carabineros expresado por el gobierno del Presidente Gabriel Boric. El proceso está siguiendo los pasos correspondientes, la inversión de $5.500 millones está autorizada por la Dirección de Presupuestos, por lo que se mandó a Contraloría y se tomó razón el 1 de agosto”.

Con este último paso administrativo ya visado por el ente contralor, en Interior sostienen que ya están en condiciones de hacer efectivo el traspaso de los recursos a Carabineros para que puedan concretar al compra de las camionetas y drones comprometidos. De esta manera, esperan que estos insumos puedan ya ser utilizados durante este año.