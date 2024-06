Los descargos de Macaya, Lira al tribunal supremo y la cena de la disidencia: las esquirlas de la derrota de la UDI

Tomando mate el presidente de la UDI, el senador Javier Macaya, se conectó la tarde de este lunes a la reunión telemática de la comisión política del gremialismo que abordó los resultados del partido en las primarias de Chile Vamos (UDI, RN y Evópoli), en las que fue derrotado por sus pares de RN.

Mientras el timonel exponía, en paralelo se reunía la “vieja guardia” del partido, en una cena en un restaurante en la que participaron dirigentes históricos de Suecia 286 ligados al ala de los coroneles, entre ellos los exministros Víctor Pérez y Claudio Alvarado, el extimonel del partido Pablo Longueira, el exsenador Carlos Bombal y el exdiputado Giovanni Calderón.

Una cita que se da en el contexto de que la disidencia a la directiva tiene un mal diagnóstico de lo que fueron los resultados del partido. En las primarias de alcaldes, RN ganó en 9 primarias, la UDI en 7 y Evópoli en 3, pero el gremialismo además ganó un gobernador, a diferencia de RN. Sin embargo, a nivel de votación RN obtuvo 22.868 sufragios en total en alcaldes y la UDI 17.746. Pero la derrota más dolorosa para el gremialismo fue en Lo Barnechea, donde Felipe Alessandri (RN) se impuso a Carlos Ward (UDI). Ese escenario abrió una serie de miradas críticas entre la disidencia con miras a que en diciembre se termina el periodo de Macaya como presidente de la UDI y este sector se encuentra realizando cálculos para disputar la dirección del partido.

Anoche Macaya partió la comisión política realizando un análisis en general. Si bien reconoció que el resultado en Lo Barnechea fue doloroso para el partido, valoró el triunfo en Independencia con el independiente Agustín Iglesias y del gobernador en Aysén, Marcelo Santana. Además el senador realizó un análisis general de los números, en que a juicio de la UDI el resultado fue más bien parejo, pues obtuvieron un gobernador, a diferencia de RN.

El momento más tenso de la instancia vino cuando el presidente de la directiva de la Región Metropolitana, Carlos Chaparro, anunció que llevará al alcalde de Lo Barnechea, Cristóbal Lira (UDI), al tribunal supremo del partido, debido a que el jefe comunal apoyó a Alessandri en desmedro de Ward, en una entrevista con La Tercera. En el partido consideraron que el apoyo de Lira al RN fue clave para el triunfo de Alessandri. Chaparro afirmó que Lira incumplió los estatutos que obligan a los militantes a la disciplina y la lealtad. “La UDI no puede tolerar que militantes transgredan principios fundamentales, tales como respetar los acuerdos e instrucciones del partido, basados en su programa, y faltar a la disciplina en las tareas que el partido les encomienda”, dijo el dirigente.

Según tres asistentes a la cita, Chaparro no encontró apoyo en los presidentes regionales, pero en el entorno de este último dicen que la presentación irá de todas maneras esta semana. En la comisión, Macaya solo se limitó a señalar que el tribunal supremo es una entidad independiente de la directiva, y no se pronunció si está a favor o no.

La secretaria general UDI, María José Hoffmann.

El debate de la disidencia

El funeral del fundador de la UDI Luis Cordero de este lunes fue el escenario donde la “vieja guardia” gremialista y las nuevas generaciones del partido coincidieron. En la iglesia San Francisco de Sales estuvieron todos los próceres del partido, como Andrés Chadwick, Longueira, Juan Antonio Coloma, Patricio Melero y el propio Macaya.

Ahí también se aprovechó de hablar de política, y entre los más antiguos comentaron el análisis negativo que tienen de los resultados. Así, se reforzó la idea de que la derrota más significativa fue en Lo Barnechea. Pero se critican algunas decisiones, como por ejemplo que se haya inscrito una primaria “ficticia” en Puente Alto, donde el UDI Erick González fue ampliamente derrotado por la RN Karla Rubilar, que sacó casi un 90%. En el partido afirman que fue innecesaria esa inscripción, en circunstancias que González no hizo campaña y en los números se ve a la UDI como derrotada.

También se critica que en los números los resultados no son positivos. Por ejemplo, la UDI consideró como suyos a algunos independientes, como Daniel Reyes en La Florida, pero este salió este lunes junto con el alcalde Rodolfo Carter a criticar a la secretaria general, María José Hoffmann, acusándola de enrostrarle que “nadie te conoce”. En medio de esas tensiones, es que desde RN han intentado acercar a Reyes más a sus filas y alejarlo de la UDI. De hecho, durante esta jornada la secretaria general de RN, Andrea Balladares, se juntó con Reyes en la sede de su partido.

Lo mismo ocurre con Iglesias, a quien algunos critican su pasado en la UC en el movimiento Solidaridad, ligado al diputado Diego Schalper (RN). En la práctica, de los ocho triunfos de la UDI solamente cuatro son militantes formales.

Durante el último tiempo además ha tomado fuerza en la disidencia la idea de arremeter contra Hoffmann -que es la figura más resistida- y plantear que debe dejar la secretaría general, debido a que está concentrada en levantar una candidatura a gobernadora por Valparaíso. En ese sentido, se le quiere plantear que debe elegir qué hacer. Lo cierto es que ayer en la comisión política -a la que Hoffmann no se conectó- tampoco se presentó la disidencia a hacer sus descargos de manera formal.

El ganador en La Florida, Daniel Reyes, se reunió con la secretaria general de RN, Andrea Balladares. Este partido intenta acercarlo.

El balance de RN y Evópoli

Tanto RN como Evópoli también sostuvieron sus comisiones políticas este lunes, pero ahí el diagnóstico fue más bien positivo. El partido de derecha liberal liderado por Gloria Hutt celebró lo que se consideran buenos resultados, al ser el partido más pequeño de la coalición. Ganaron la gobernación en Coquimbo, además de tres alcaldías en la zona sur.

En RN su timonel Rodrigo Galilea festejó con los resultados. Sin embargo, en ese partido durante el último tiempo igual ha habido episodios de tensión tras los comicios. En la comisión de este lunes, por ejemplo, hubo algunos dirigentes que reclamaron. Como el comisionado Marcelo Brunet, que criticó al jefe de senadores RN, Manuel José Ossandón, por apoyar al candidato Iglesias en Independencia, en desmedro a la carta de RN, Rodrigo Barco.

Este lunes, en tanto, en el grupo de WhatsApp “Los connotados 268 de RN” el perdedor de RN en La Florida, Felipe Mancilla, criticó la falta de apoyo del partido hacia su candidatura. “Lo que más me duele no es el resultado, es el abandono, ver militantes de este grupo, algunos con destacada trayectoria interna y nacional, apoyando cualquier candidatura en mi comuna. ¿Cuál es la idea de hacer militancia? Si se vio hasta al jefe de bancada de senadores apoyando a quien quiso. Francamente patético”, escribió.

El comisionado político Luis Pereira criticó el énfasis de “presidencializar” la primaria, debido al rol que ha tenido la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei (UDI). “Esta etapa no se trata de quién sale con palomas presidenciales a la calle, sino la relevancia que ejerce en la negociación y donde al parecer se le confirieron poderes suprapartidarios para resolver. RN sin cartas está entregado a lo que resuelvan desde Suecia 286″, escribió Pereira en el grupo de WhatsApp de la comisión política, adjuntando un artículo de La Tercera sobre la reunión de Matthei con los partidos de este lunes.

En medio de ese contexto, en otro grupo de WhatsApp de RN a la senadora María José Gatica se le apoyó para ser candidata presidencial, ante la carencia en RN de una figura presidencial. Este martes la parlamentaria se reunió con Carter, y se habló de la necesidad de tener primarias en el sector. “Lo importante es destacar que en RN hay figuras que pueden ser presidenciales, a mí también me lo han pedido”, dijo.