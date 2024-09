Los tironeos entre la DC y Demócratas por Eduardo Frei y la nueva arremetida por expulsarlo del partido que fundó su papá

Una vez más, Eduardo Frei Ruiz-Tagle está en el centro del huracán en su partido, la Democracia Cristiana (DC). El martes de esta semana, el expresidente visitó Osorno y participó de actividades de campaña del candidato a alcalde esa comuna Jaime Bertín. ¿El problema? El postulante es independiente y compite contra el militante DC Emeterio Carrillo.

Eso derivó en que ayer por la noche dos militantes -Rodolfo Seguel y Juan Manuel Sepúlveda- solicitaran al tribunal supremo de la colectividad que se pronuncie. En la petición, que dio a conocer anoche La Tercera, advirtieron que se considera una infracción dentro del partido “romper o desconocer pactos políticos, electorales o parlamentarios celebrados por el partido”. Y que quien vulnere estos acuerdos políticos ”será expulsado”.

Los primeros en reaccionar a esta ofensiva no fueron los “camaradas” del exmandatario, sino los militantes de Demócratas, el partido fundado por los senadores Ximena Rincón y Matías Walker. Ambos renunciaron a la DC en 2022 tras haber apoyado el “Rechazo” en el plebiscito constitucional, en discordancia con la postura institucional que tomó el partido. Luego, fueron expulsados de la colectividad.

“Nuevamente quieren expulsar al presidente Eduardo Frei de la DC. La última vez ocurrió hace dos años cuando apoyó la opción del ‘Rechazo’, al igual que varios a quienes finalmente se nos expulsó. El sentimiento que surge no es otro que el de pena y desazón”, comentó esta mañana en su cuenta de X el vicepresidente del Senado.

MARIO TELLEZ / LA TERCERA

Lo cierto es que los acercamientos de Demócratas con Frei son frecuentes. El exmandatario mantiene comunicación fluida con Rincón y se ha juntado con la directiva y los parlamentarios del partido en varias ocasiones. Por ejemplo, este año lo fueron a visitar en el 30° aniversario desde que llegó a La Moneda.

Más recientemente, Rincón fue invitada al cumpleaños de la exprimera dama Marta Larraechea, quien cumplió 80 a fines de julio. Además, la senadora tiene intenciones de reunirse con Frei durante este jueves, dependiendo de la agenda del expresidente.

Foto: Juan Farias / La Tercera.

Si bien mantiene contacto con dirigentes de la DC, en el partido reconocen que la relación con Frei es más bien distante. Recuerdan que este año lo invitaron a la tradicional Marcha de la Patria Joven, pero se excusó de participar por problemas de agenda. Tampoco se ha podido reunir con la bancada de diputados del partido.

Consultado sobre el conflicto originado en Osorno, el jefe de bancada de los diputados DC, Héctor Barría, afirmó que “Eduardo Frei es militante, él es quien debe dar las aclaraciones correspondientes. Nosotros apoyamos a Emeterio Carrillo, quien nunca ha necesitado de este tipo de padrinos políticos”.

En todo caso, Barría advirtió que no es partidario de promover acciones como la expulsión del expresidente. Además, acusó que cuando la DC experimenta este tipo de conflictos “hay gente que se pone traje de víctima, principalmente los exmilitantes, de Demócratas y Amarillos, cuyas vidas giran en torno a criticar a la DC”.

Si bien reprocha la conducta de Frei en Osorno, el vicepresidente de la Cámara de Diputados, Eric Aedo, señaló que “no comparto en absoluto la petición (de llevarlo al tribunal supremo). De llegar a aprobarse, sería una daga en el corazón a lo que es la DC (...). La expulsión del presidente Frei, hijo de uno de los fundadores del partido (...), sería una balazo en los pies”.

En el entorno de Frei sostienen que su apoyo a Bertín responde a que él fue el alcalde con el que trabajó durante su periodo como senador por Los Ríos. Además, sugieren que su trayectoria le permite tomar decisiones con libertad y respaldar a quienes estime.

Desde la DC y Demócratas afirman que el expresidente les ha hecho saber algo con claridad: que no contempla renunciar a su militancia en el partido que fundó su papá, el también expresidente de la República Eduardo Frei Montalva. El mensaje lo ha entregado en privado a ambas colectividades, pero también lo ha dicho de forma pública. En 2022, en entrevista con Radio Agricultura, el exjefe de Estado afirmó que “yo llevo 64 años de militante y ya a mis 80 años no me voy a ir”.

Esto pese a los malos ratos que ha debido pasar en los últimos años. Y es que no es primera vez que militantes del partido solicitan al tribunal supremo que se pronuncie por su comportamiento. Lo hicieron en 2022 cuando respaldó el “Rechazo” y en 2023 cuando se pronunció por el “A favor” en el marco del segundo plebiscito constitucional.

De todas formas, en consideración de la nueva amenaza de llevarlo al tribunal supremo, hoy Rincón enfatizó que “le hemos expresado todo nuestro respaldo y lo recibiríamos felices en Demócratas”. Al interior del partido comentan que han sentido el respaldo de Frei desde los primeros pasos que dio la colectividad, en 2022.

Dentro de Demócratas -así como también en Amarillos por Chile- incluso se ha abordado la posibilidad de que Frei pueda aventurarse nuevamente en una carrera presidencial, aunque son conscientes de que él ha hecho ver su negativa. “No está en mis planes”, aseveró la semana pasada en conversación con Emol TV.

“Hemos estado muy cerca del presidente Frei. Estuvimos juntos por el ‘Rechazo’ y enfrentamos unidos el intento de expulsarnos de la DC, por lo que seríamos los primeros en estar detrás de su candidatura junto a Ximena Rincón. Pero él no está disponible, y su aporte seguirá centrándose en su rol de expresidente”, afirmó Walker.