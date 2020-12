“Maradona representa el patriarcado”: Las reflexiones de la futbolista que se rebeló contra la idolatría a Diego

Paula Dapena (24), la jugadora española que el fin de semana dio la vuelta al mundo al negarse a guardar un minuto de silencio en honor a Maradona, se oye muy tranquila. No parecen afectarle los titulares de todos lados que inmortalizaron su desaire. Tampoco mucho las amenazas que ha sufrido desde entonces por fanáticos de Maradona que poco entienden de tolerancia. Todo lo hizo, asegura, guiada por sus principios e ideales.

Son las 23.00 en Pontevedra, Galicia, pero la mediocampista del Viajes Interrías hace una pausa en su camino al descanso para comentar con La Tercera cómo han sucedido estos convulsos días. “Recibí mensajes de ánimo y apoyo, pero de pronto llegaron hombres fanáticos de Maradona de todo el mundo a defenderlo… Me amenazaron de muerte. Es una barbaridad y ahí se ve cómo el patriarcado ejerce su opresión”, confiesa.

Y es que al final, para Paula todo se traduce en la lucha feminista contra el patriarcado. Y en esa pelea, ella se considera parte de la primera línea. Todas sus compañeras conocían su postura y aunque no la acompañaron, tampoco le han recriminado por haberlo hecho, sino que la apoyan. “Lo hice principalmente porque ese mismo miércoles se conmemoraba el Día de la Eliminación de la Violencia Machista, pero por esas víctimas no hubo minutos de silencio ni se hizo nada”, argumenta.

No buscaba fama, mucho menos el acoso de los fanáticos. Ella dice haber actuado por convicción, pues no estaba dispuesta a homenajear al que a su juicio está muy lejos de ser el mejor de todos. “Me guié por mis principios y mis ideales. Yo me enteré el mismo día de que se iba a guardar este minuto de silencio y actué de acuerdo a mis ideales, pero no fue algo premeditado. Fama no quería, porque sé lo que es estar en Twitter y recibir amenazas a diario, lo veo con mis compañeras feministas y a nadie le gusta eso”.

Maradona, varón y enaltecido por las masas, es para ella un emblema más del paradigma que muchas quieren romper. “Maradona representa el patriarcado. Es un futbolista varón, al que se le permite hacer lo que quiera por haber sido muy bueno jugando al fútbol. Claramente representa la imagen del patriarcado”, argumenta a jugadora, que se divide entre el fútbol y su Máster en Profesorado de Eduación Física.

Su crítica es total, no solo contra el 10. En España y el resto del mundo, el 25N representó un día de conscientización respecto a la violencia contra la mujer, por lo que ver cómo en los medios de comunicación y las redes sociales se pasó de el apoyo a las víctimas al llanto por un victimario fue algo que la descolocó. “Mucha gente cayó en esa hipocresía. Por un lado, defendían la lucha contra la violencia machista y después comenzaron a subir post con Maradona como el mejor del mundo”.

El momento en que Paula Dapena se negó a guardar el minuto de silencio or Maradona. Foto: Tania Esperón

Parecía impensado que algún futbolista negara a Maradona como uno de sus referentes, pero para Paula no está ni en su Top 100. “Ser futbolista va más allá de las habilidades que tengas en el deporte. Tiene que ver con quién eres como persona, porque debes dar entrevistas y ser un ejemplo para muchos, sobre todo niñas y niños. Sus habilidades (de Maradona) eran espectaculares, nadie puede negar eso, pero no se puede separar lo que hizo dentro de la cancha con lo de afuera de ella, porque la persona es la misma”.

Por el contrario, Álex Morgan, Vero Boquete y Virginia Torrecilla son sus máximas ídolas, aunque su abuelo, Eduardo Cholo Dapena, un ex jugador profesional en la época de gloria del Pontevedra, es el que más la inspira. “Espero que sobre todo las nuevas generaciones que empiezan a gustar del fútbol, con esta pasión que todos sentimos, puedan tener referentes masculinos y femeninos. Y buenos referentes, porque los niños y niñas ven como un ejemplo a seguir a muchos futbolistas”.

“Aprovecho de mandarle un mensaje a las niñas y mujeres a que no tengan miedo de actuar y decir lo que piensan”, cierra Dapena, la mujer que puso en jaque a toda la corriente maradoniana.