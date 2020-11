Una jugadora se niega a un minuto de silencio por Maradona: “No para un violador, pedófilo y abusador”

Mientras que en cada casi cualquier rincón del mundo donde se respire fútbol hay un homenaje al fallecido Diego Armando Maradona, hay algunos recovecos donde no todos han querido ser políticamente correctos.

Como ayer en España, donde una futbolista se negó a hacer un minuto de silencio en honor al 10. Se trata de la centrocampista Paula Dapena (24), jugadora del Viajes Interrías FF, que disputó este sábado un amistoso ante el Deportivo de la Coruña, con las que cayeron por 10-0.

Según contó la jugadora, cuando ya estaba en la cancha supo de la decisión de rendir honores a Maradona, decidiendo de inmediato que ella no lo haría. “Mis compañeras me miraron y se reían, porque sabían que no lo guardaría”, dijo más tarde, en declaraciones que recogió AS.

Por eso, se sentó de espaldas en el centro del campo mientras compañeras y rivales mantenían el silencio por el astro argentino. “Hace unos días, en el Día por la Eliminación de la Violencia de Género, no se hicieron estos gestos y si por las víctimas no se guardó un minuto de silencio, no estoy dispuesta a hacerlo por un abusador”, se justificó.

Además de los homenajes rendidos al Pelusa, muchas voces en redes sociales criticaron los pasajes oscuros de su convulsa vida. Una foto, en la que se le aprecia supuestamente con dos menores de edad, ha sido una de los principales motivos de críticas hacia Maradona.

Por estas razones, Dapena decidió ir a contracorriente. “Me negué a guardar ese minuto de silencio por un violador, pedófilo y abusador y que tenía que sentarse en el suelo y dar la espalda”, comentó.

“Para ser jugador hay que ser primero persona y tener valores más allá de habilidades como las que tenía él, que sabemos que eran cualidades y dotes futbolísticas espectaculares”, concluyó.