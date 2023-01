Ni juntos ni separados: pese a insistencia de La Moneda, partidos de gobierno no logran acuerdo para elecciones de nuevos constituyentes

A poco más de dos semanas para que los partidos inscriban sus pactos electorales para la elección de consejeros, las coaliciones del oficialismo siguen inmersas en una dura disputa y aún sin ponerse de acuerdo.

El debate por ir en una lista electoral única -desde el PC a la DC- o en dos pactos -uno de Apruebo Dignidad y otro de Socialismo Democrático- sigue instalado en la alianza única de gobierno y los partidos, al menos por ahora, están lejos de resolver la pugna y este lunes vivieron un nuevo frente a frente.

Pasadas las nueve de la mañana los partidos de ambos bloques llegaron hasta la sede del PS para sentarse todos juntos en una nueva reunión para intentar acercar sus posturas.

El encuentro se dio en un contexto de hostilidad entre los partidos. En los últimos días se han visto inmersos en una serie de recriminaciones cruzadas. Todo partió con el fuego amigo que abrió el exsenador PPD Guido Girardi. El exparlamentario aseguró que una lista única podría ser bautizada como la “lista del indulto”. Luego el presidente del PC, Guillermo Teillier, respondió diciendo que el pacto que integre al PPD podría llamarse “la lista SQM”.

El asunto no se quedó ahí y siguió escalando. El tema ha llegado directamente a La Moneda y la propia ministra del Interior, Carolina Tohá, trató de intervenir. “Sea cual sea la fórmula electoral que se elija, yo creo que lo impresentable sería no tomarle el peso a la responsabilidad que tenemos de estar cohesionados”, afirmó en entrevista con La Tercera.

Este lunes volvió a insistir en el punto. “Por supuesto que sí (me incomodó). Además es la dinámica que se arma con estas cosas. Es la que se arma entre dos coaliciones que están gobernando juntas, una tira una piedra y otro le devuelve otra, y ahí nos vamos (...) No sé cuál es el sentido de hacer eso, porque además el daño es conjunto, si estamos gobernando juntos”, agregó Tohá.

Este lunes la vocera de gobierno, Camila Vallejo, también tocó el asunto. “Hemos establecido el ideal en el gobierno, pero no solamente por ser gobierno, sino porque siempre es mejor que las fuerzas progresistas actúen unidas. Lo que más nos importa es que los partidos puedan tener un acuerdo en la materia. Ese es el principio fundamental, que esto no se traduzca en diferencias que sean irreconciliables (...) Nosotros no vamos a establecer órdenes ni obligaciones ni intervenciones. En ningún caso somos interventores”, afirmó la ministra.

Partidos reafirman sus posturas

En la reunión de hoy, los partidos resolvieron dos asuntos del proceso constituyente. Tantearon los nombres del oficialismo para la Comisión Experta y también los juristas que integrarán el Comité Técnico de Admisibilidad.

Sin embargo, las colectividades también aprovecharon de volver a rayar la cancha y transparentar la posición que ya han adelantado respecto de la decisión de ir en una o dos listas.

A la salida del encuentro, la timonel del PS reiteró su posición. “El camino del PS es la amplitud más amplia de fuerzas desde la DC al PC. Esa es nuestra posición y si eso no se logra, no será por la falta de voluntad del PS sino que es porque hay otros partidos que van a tomar esa decisión”, afirmó la presidenta del partido Paulina Vodanovic.

Los socialistas debatirán en profundidad el tema este sábado en un consejo. Será en esa instancia en la cual se tome una definición política. El asunto está tironeado desde varias partes. Mientras algunos militantes son de la idea de no romper la alianza histórica con el PPD, hay otros -incluidos varios parlamentarios- que empujan con fuerza que en caso de ir en dos listas, el PS tiene que dar el salto y quedarse con Apruebo Dignidad para así maximizar su rendimiento electoral.

El PPD, hasta ahora, sigue firme en que ambas coaliciones deben ir separadas en dos listas electorales. “Nosotros planteamos nuestra postura de dos listas porque nos permite ampliar la base social y política del gobierno. Creemos que es necesario crecer, salir de los nichos electorales. Hay que desdramatizar las dos listas porque permite trabajar en la mayor unidad tal como venimos trabajando”, explicó el secretario general de la colectividad José Toro.

El consejo del partido tomará oficialmente esa decisión este sábado y en las últimas semanas han estado en intensas tratativas para convencer a sus socios de Socialismo Democrático. En medio de estas gestiones, se ha instalado que esta decisión podría cambiar si el gobierno les da más presencia en ministerios o subsecretarías, posibilidad que fue duramente descartada por la timonel del partido Natalia Piergentili.

En esa cruzada, hasta el momento, están junto con el Partido Radical, partido que también ya fijó su postura en sus instancias de deliberación internas. “Nosotros estamos priorizando un trabajo en dos listas. Estamos férreamente convencidos de que necesitamos ampliar la base electoral del gobierno”, volvió a repetir el líder de los radicales, Leonardo Cubillos.

Por parte de Apruebo Dignidad los partidos de esa coalición están poniendo sus fichas a que todos puedan ir juntos. “Estamos mostrando toda la voluntad posible por llegar a una lista única. No vamos a perder la oportunidad para hacerlo, las conversaciones todavía siguen abiertas y vamos a seguir insistiendo en que este es el mejor escenario electoral, donde la alianza de gobierno tiene una mejor conformación electoral en el Consejo constitucional, pero también que apuesta por una mayor unidad de la alianza de gobierno”, comentó el presidente de Comunes, Marco Velarde.

Por su parte, el secretario general del PC, Lautaro Carmona, fue más duro y enfatizó que para el gobierno de nada sirve que sus dos coaliciones vayan separadas y tengan que competir entre ellas: “No ayuda si es que no somos capaz de hilar una complementación y no una competencia entre las listas. Hay que tener una conducción madura, con mirada de sentido histórico mucho más grande y asumiendo que habrá dificultades”.

Desde el Frente Amplio, el timonel de Convergencia Social, Diego Ibáñez, también volvió a repetir el llamado a ir todos juntos. “La gente está cansada de la pelea chica. Hoy lo que nos pide la ciudadanía en un contexto de crisis económica y política es unidad, es un acuerdo transversal y amplio. Eso implica un sentido mínimo de unidad, la fragmentación política es el vicio de la política de la pequeñez y necesitamos superarla en un contexto de crisis y solo se resuelve en unidad”, añadió el diputado.