¿Se acabó la luna de miel? Los emplazamientos de José Antonio Kast a Evelyn Matthei

Si bien el acuerdo entre Chile Vamos y el Partido Republicano ha sido enfrentar en conjunto la segunda vuelta de gobernadores regionales, ya se advierten los primeros roces entre las dos cartas del sector mejor aspectadas para competir en la carrera presidencial de 2025, Evelyn Matthei (UDI) y José Antonio Kast (Partido Republicano).

Uno de ellos fue a raíz de la competencia en la Región de Los Lagos, la única zona donde no hay acuerdo posible pues compite por Chile Vamos el exdiputado Alejandro Santana (RN) y Claudia Reyes, por el Partido Republicano. Allí, en una emisora local, la jefa de gabinete del senador Iván Moreira (UDI), Andrea Tarziján, cuestionó a la candidata republicanas. “¿Uno quiere que el presupuesto de 130 mil millones sea administrado por una dueña de casa?”, apuntó en la instancia.

De esa forma, Tarziján -activa participante del comando de Santana- elevó la polémica a nivel institucional entre la coalición y la colectividad: el Partido Republicano emitió un comunicado, acompañado de declaraciones del presidente Arturo Squella y del propio Kast.

La declaración hizo un emplazamiento directo a la alcaldesa saliente de Providencia a condenar los dichos de Tarziján. “Hacemos un llamado a los presidentes de los partidos de Chile Vamos a rechazar de manera categórica la campaña de descalificaciones que sus representantes y candidatos están liderando en la región, y en particular a la candidata presidencial, Evelyn Matthei, a pronunciarse sobre este verdadero insulto a millones de mujeres en Chile”, apuntan.

Aunque desde el equipo de la jefa comunal han declinado referirse al tema, la controversia en Los Lagos está lejos de acabar. Este miércoles, en diálogo con CNN Radio, José Antonio Kast insistió en el punto manifestado en el comunicado. “Yo espero que ella (Matthei) diga algo, porque si esas cosas tú no las paras al comienzo, no las paras más”, reiteró.

Sobre si evidencia una hostilidad de Chile Vamos en la segunda vuelta de gobernadores, la carta presidencial republicana afirmó que “en esta situación claramente que sí”.

Más adelante en la conversación, el exmilitante UDI volvió a apuntar a Evelyn Matthei al recordar cómo fueron los debates en el Consejo Constitucional, instancia con mayoría del Partido Republicano y Chile Vamos, pero que no logró la aprobación de la propuesta constitucional en diciembre pasado. Particularmente, Kast recordó dos debates: la eliminación de contribuciones y el derecho a la vida.

“Se produjo el tema de las contribuciones, que fue una discusión dentro del sector terrible. Nosotros lo que queríamos era bajarle las contribuciones a la primera vivienda, eliminarlas a las personas de clase media porque es un daño evidente. Tuvimos una discusión con Evelyn Matthei ahí, con los economistas, que decían que éramos unos populistas y eso produjo un cierto daño (para la opción “A favor”)”, recordó el líder republicano.

Y agregó: “Después se produjo un daño en el tema de la vida, nosotros no llevamos el tema del aborto ahí (en la propuesta constitucional) porque dijimos que no era un tema de la Constitución y no lo íbamos a imponer ahí, sino que iba a quedar para un debate legislativo a futuro (...). Se puso como que se quería decir algo, también fue Evelyn Matthei que dijo ‘yo voy a salir a marchar a las calles si es que ponen lo del aborto’. Nunca lo pusimos. No estaba, no era una realidad”, puntualizó Kast.

En el entorno del exdiputado afirman que no existe una estrategia dirigida para emplazar a Evelyn Matthei, aunque efectivamente existe una molestia por la situación generada en la Región de Los Lagos. Así, recalcan que el compromiso con el respaldo a los candidatos de Chile Vamos en el resto de las regiones está intacto. El martes, de hecho, Kast acompañó en actividades a la carta de Chile Vamos para la Gobernación de la Región Metropolitana, Francisco Orrego (RN).