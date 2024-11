Sigue ofensiva contra Orellana: mujeres de oposición piden que se disculpe tras acusar silencio ante denuncias de índole sexual

“Frente a los inaceptables y falaces cuestionamientos que la ministra expresó (...), le solicitamos recabar el acuerdo de los comités parlamentarios para requerir, en conjunto, una disculpa pública de parte de la señora Orellana a todos y cada uno de los parlamentarios que conformamos la Cámara de Diputados”.

Con esas palabras, este lunes la bancada de Mujeres por la libertad -integrada por diputadas de oposición como Paula Labra (RN), Camila Flores (RN), Flor Weisse (UDI), entre otras- hizo llegar una carta a la mesa de la Cámara de Diputados, liderada por Karol Cariola (PC), para que la ministra de la Mujer, Antonia Orellana (FA), se disculpe públicamente con la corporación tras sus dichos sobre un supuesto silencio ante denuncias de índole sexual.

“Se nos acusa de doble estándar, cuando los hechos de la gestión del ministerio muestran todo lo contrario. Sí podríamos hablar del estándar de quienes, teniendo a un compañero de trabajo imputado por abuso sexual infantil reiterado, no han dicho una palabra... No se dijo nada, tampoco en esta sala, que me acusa de tener doble estándar, cuando un diputado, vulnerando el secreto de sumario, se defendió de una acusación de acoso sexual también entregando la identidad de la denunciante”, acusó Orellana en el marco de una sesión sobre las actuaciones del gobierno en el marco de la denuncia por violación contra el exsubsecretario, Manuel Monsalve.

Pese a que inicialmente había pasado desapercibida, desde la semana pasada que la intervención de la ministra ha sido objeto de críticas e incluso, algunas advertencias, como una eventual acusación constitucional en su contra.

Sobre esa posibilidad, en todo caso, en entrevista con Desde la Redacción de La Tercera, el vicepresidente de la Cámara, Eric Aedo (DC), aseguró que “no corresponde, no apoyo eso. Yo creo que ella se equivocó. Independiente de la molestia de lo que estábamos hablando anteriormente. Yo no puedo apoyar una acusación constitucional por la molestia personal que algo me produce, tiene que ser algo fundado”.

Aún así, levantar un libelo en su contra es una opción que está sobre la mesa. Y es que en sus palabras, sin hacer ninguna distinción, Orellana apuntó de forma generalizada contra diputados y diputadas por supuestamente haber omitido denuncias de tipo sexual, específicamente, en los casos de los parlamentarios independientes Francisco Pulgar y Enrique Lee.

Así, tal como dio a conocer La Tercera, según se acusa en el documento de las diputadas de la oposición, “la ministra afirmó, de manera errática e inexacta, que «en la Cámara no se dijo nada en ese entonces» respecto a las denuncias de abuso sexual y acoso laboral que involucran a dos diputados actualmente en ejercicio. Sentimos la imperiosa necesidad de aclararle institucionalmente a la señora ministra que, en el primero de los casos aludidos por ella, el diputado en cuestión fue separado de su comité y, mientras dure la investigación penal en su contra no contará con minutos para intervenir en las discusiones legislativas”.

Sobre el segundo caso, explican, “el diputado en cuestión no fue quien filtró la identidad de la denunciante como ella lo sindicó, y la a su vez, la denuncia resultó debidamente investigada de acuerdo al protocolo interno, siendo desestimada por falta de pruebas, misma resolución adoptada por la Comisión de Régimen Interno y por instancias judiciales y laborales externas a esta corporación”.

En ese sentido, llaman a la mesa a “se ampare en el artículo 90 número seis de nuestro reglamento, el cual también aplica para los ministros de Estado, y haga valer todas sus facultades para perseguir la petición expresa de disculpas públicas, de parte de la ministra de la Mujer. Creemos que, tal y como señaló nuestro segundo vicepresidente, el diputado Eric Aedo, la señora Orellana ofendió injustamente a todos los diputados”.

Además solicitan que las “expresiones inapropiadas de la ministra” sean eliminadas del acta de la sesión.

El tema incluso fue abordado el martes pasado en la habitual reunión de coordinación entre el equipo de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres) con las autoridades de la Cámara y representantes de las bancadas oficialistas. En la cita -de la que participaron el ministro secretario general de la Presidencia, Álvaro Elizalde (PS) y la subsecretaria Macarena Lobos- la mesa transmitió al gobierno la “incomodidad” que generaron las palabras de Orellana, al hacer una crítica a toda la corporación.

Al respecto, durante la semana pasada Aedo aseguró a este medio que “me parecen críticas bastante injustificadas. La Cámara de Diputados tiene un protocolo en el caso de acoso, de abusos o de denuncias de esta naturaleza. De hecho, se han activado cada vez que ha sido necesario. Así que a mí me parece que es una crítica bastante gratuita la que hace el gobierno”.