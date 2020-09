¿Suspender o no a Raúl Guzmán? Qué senadores respaldan y se oponen a la medida ante su formalización

¿Podría su defensa ante la fiscalía afectar su rol? ¿Es suficiente una formalización para separar a un funcionario de su cargo? ¿Hacerlo, implicaría vulnerar el principio de presunción de inocencia? Esas son algunas de las preguntas que se instalaron ayer en el Senado luego de que la presidenta de la Cámara Alta, Adriana Muñoz (PPD), propusiera suspender al secretario Raúl Guzmán horas antes de que el Ministerio Público solicitara su formalización por delitos contra la salud pública.

El exfiscal es indagado por la fiscalía bajo el artículo 318 del Código Penal, tras haber violado la cuarentena el pasado 25 de junio, jornada en que concurrió a un local de mariscos en San Miguel para encontrarse con el fiscal Patricio Rosas y el asesor de la Fiscalía Sur, Roberto Contreras. Con ambos, Guzmán sostuvo un almuerzo, sin cumplir las recomendaciones sanitarias, en plena pandemia y cuando ya había prohibición de funcionamientos de restaurantes en todo Chile.

A inicios de julio, cuando se conocieron los antecedentes publicados por radio Bío Bío, la Comisión de Régimen Interno de la corporación había optado por esperar que el Ministerio Público tomara acciones, antes de pronunciarse sobre el futuro de Guzmán, quien opera como ministro de fe de la Cámara Alta.

Sin embargo, tras su inminente formalización, dicha instancia -en la que están representados todos los comités- será la que defina el futuro del expersecutor. De hecho, el tema fue abordado ayer por los senadores que la integran, donde la propuesta de Muñoz no tuvo mayor acogida.

El tema mantiene divididas a las bancadas de la oposición, donde en el mismo comité de la líder de la testera la mayoría de los senadores no estarían por respaldar su propuesta. Es el caso del senador Jaime Quintana, durante cuyo mandato a la cabeza de la corporación asumió Guzmán, y de otros legisladores como Felipe Harboe, Pedro Araya y Guido Girardi.

“Una eventual formalización no es una sentencia. Hay mucho trecho entre ambos conceptos y entre medio habita la presunción de inocencia que siempre debe respetarse, más aún cuando el secretario está implementando, con acuerdo de todos los comités, un proceso de modernización del Senado que no admite interrupción ni dilaciones”, afirma a La Tercera PM el senador Quintana.

De hecho, el punto fue abordado en una reunión de comité el día domingo y fue ahí donde varios advirtieron los riesgos que una decisión así podría tener. Por ejemplo, se esgrimió que suspenderlo iba en contra de su debido proceso y que no habría ninguna razón legal que tuviera sustento en el estatuto administrativo que pudiera sostener una sanción a priori en contra del expersecutor. En ese sentido, incluso se planteó que el secretario podría terminar demandando a la Cámara Alta.

Asimismo, algunos senadores de esa bancada también sostienen que la propuesta de Muñoz se ve como “una pasada de cuentas” a Guzmán, luego de los múltiples desencuentros que han marcado la relación entre ambas autoridades. Muñoz, de hecho, ha hecho pública su “incomodidad” respecto de la situación del funcionario.

Otro punto que destacan en el PPD es el caso del senador Manuel José Ossandón (RN), quien ya se encuentra formalizado por tráfico de influencias. En esa línea, varios legisladores señalan que no se entendería que el legislador se mantuviera en su labor parlamentaria, mientras que el secretario, por una situación de menor gravedad, sea removido de su cargo. “Sienta un precedente nefasto”, sostiene un legislador de ese comité.

En el PS también hay visiones contrapuestas. Si bien algunos legisladores como José Miguel Insulza o el presidente de ese partido, Álvaro Elizalde, no están por separarlo de sus funciones, otros como Carlos Montes advierten que en su calidad de ministro de fe, es necesario tomar medidas.

“Hay distintos momentos. Hoy día cuando el Ministerio Público ha decidido formalizar corresponde que la mesa y régimen interno tomen una decisión. Esa decisión, a mi juicio, debe ser suspenderlo del cargo mientras esto se clarifique, él es ministro de fe y en eso la mesa tiene un punto”, afirma Montes.

Insulza, en cambio, advierte que “lo que nosotros hemos hecho siempre es respetar al máximo la presunción de inocencia, y como lo expresaron algunos senadores, la realidad es que la fase de formalización no es ni siquiera la fase de acusar a alguien. Es una fase intermedia que fue establecida para avisarle a una persona que lo estaban investigando, por lo tanto, la presunción de inocencia tiene que estar”.

“Quizás por prudencia el secretario del Senado pueda no estar para que no le saquen fotos todos los días. Pero en ningún caso puede sacarlo, a mi juicio, de su cargo, ni total ni parcialmente, mientras no haya una acusación concreta”, agrega el socialista, apuntando a un de las soluciones intermedias que se han planteado en la Cámara Alta: que Guzmán asuma un perfil más bajo y salga de la testera para asumir funciones administrativas.

Desde Chile Vamos, en tanto, sus representantes han sido claros ante la mesa y han advertido que no estarán disponibles para adelantar sanciones en contra del exfiscal. “El secretario cometió una imprudencia. Eso uno lo lamenta, es un error que nunca debió haber ocurrido. Pero por el tipo de infracción, esto no da más que para una multa (...) y, por lo tanto, lo que hay aquí es un cuestionamiento de una actitud particular puntual y específica, que para mí no amerita una medida drástica como una salida”, afirma el senador David Sandoval (UDI).

Para el legislador, además, eso implicaría “dilatar una urgencia que tiene el Senado, que es la modernización. No podemos poner en riesgo demorar un proceso tan prioritario”.

Desde RN, en tanto, el senador Juan Castro sostiene que “cuando una persona es formalizada, esa es una garantía para que se establezca la verdad. La formalización no es culpabilidad. ¿Por qué crucificar a una persona por juntarse con sus amigos? No le veo ningún pecado. Yo no estaría por separarlo de sus funciones. Como toda persona él tiene el derecho de tener un debido proceso”.

Pese a que inicialmente se esperaba que la Comisión de Régimen Interno fijara una sesión de emergencia para hoy, fuentes del Senado aseguraban que el tema sería abordado finalmente mañana miércoles. Al cierre de esta edición, se esperaba que Guzmán abordara su situación ante los medios.