Andrés Zaldívar (DC), candidato a consejero: “El Frente Amplio es una alianza política que ha querido casi refundar el país”

Cuando dejó el Senado en 2018, Andrés Zaldívar (87) no pensó que volvería a estar en la primera línea de la política. Sin embargo, ya ha recorrido la mayor parte de Aysén para intentar conseguir un cupo en el Consejo Constitucional.

A su campaña se ha sumado buena parte de “la vieja guardia” de la política. De hecho, esta semana el expresidente Ricardo Lagos dijo que no hay nadie más capacitado que él para redactar una Constitución. “A lo mejor es excesiva la afirmación, pero creo que puedo aportar experiencia, que tengo por un largo tiempo”, responde Zaldívar.

Cuando el Presidente Gabriel Boric asumió, se dijo que ocurría un recambio generacional en la política. Pero hoy “la vieja guardia” fue convocada. ¿Por qué?

La gente asumió la realidad: no se puede excluir a nadie generacionalmente. Esa separación la considero muy torpe. La realidad ha llevado a que el propio gobierno, que algunos de ellos hicieron ese tipo de afirmaciones, tenga muy bien incorporadas a personas de la generación anterior. No es porque yo sea de una generación pasada, pero el aporte de la experiencia es muy importante.

¿Se están revalorizando la experiencia, “los 30 años”, las canas?

La frase que partió en el Frente Amplio (FA), “no son 30 pesos, son 30 años”, se ha desmentido con los hechos , porque el gobierno ha procedido a asignar a mucha gente que participó en esos 30 años. Los hechos han llevado a la gente del FA, al propio Presidente, a darse cuenta de que es distinto con guitarra. Ojalá que siga persistiendo esa tesis si queremos sacar este país adelante.

Hay alcaldes del FA que han admitido que no estaban completamente preparados. ¿Cómo lo ve?

No es por abrir la herida, pero efectivamente hay un reconocimiento de que se han cometido errores: no se aprovechó la experiencia de otros actores que podían participar. A su vez, no puede ser que en el Parlamento el FA, algunos de ellos, cuando hay un proyecto que el gobierno está pidiendo, como la Ley Nain-Retamal, voten en contra. Es un mal síntoma, es un problema que provoca desgobierno y, con razón, una crítica de la gente.

¿Es una preocupación para usted que los consejeros del FA se desordenen?

Espero y tengo confianza que la gente que sea elegida no va a cometer los errores que se cometieron por los convencionales la vez pasada. No creo que vayamos a llegar disfrazados ni a tocar guitarra.

¿Qué le interesa dejar plasmado en una nueva Constitución?

No es porque yo sea candidato por Aysén, pero es esencial profundizar en la regionalización, transferir más facultades a los gobiernos regionales y recursos, radicar en los gobiernos regionales los temas que correspondan a vivienda, salud, pensiones, no tener todo centralizado. Chile es un país unitario, pero debe ser descentralizado.

¿Percibe que las personas están interesadas en este proceso?

No. Y he recorrido ya la región casi entera. No crea que es fácil, porque aquí la conectividad es muy mala, los caminos están en muy malas condiciones. Creo que la gente está en otra, no está entusiasmada, porque ya hubo un proceso que fue un fracaso.

FOTO: MARIO TELLEZ / LA TERCERA

Si a su lista le va mal, ¿en qué pie quedaría la centroizquierda?

Espero que el tiempo nos dé mayor respaldo de aquí al 7 de mayo. Creo que es necesario, incluso, para un buen funcionamiento de la democracia, que este grupo se amplíe a lo que fue el entorno de la Concertación en los gobiernos anteriores, de Aylwin, Frei, Lagos y Bachelet. Fue una experiencia interesante que dio muy buenos resultados.

¿Pero cómo seguir si les va mal?

Supongo que tendremos que tomar nota de qué es lo que nos dice la gente, rectificar las cosas que no hemos hecho bien.

¿Coincide con las normas aprobadas hasta el momento por el Comité Experto? Se votó un umbral electoral del 5%.

Me parece bien que los expertos hayan tocado el tema. No puede ser que haya la fragmentación que hoy día hay: 20 partidos políticos, 40 diputados independientes, que no responden a nada. Producen una situación de inestabilidad en los resultados que se da en el Parlamento.

¿No le asusta que la DC pueda desaparecer producto de esta norma?

Me parece bien el umbral, hay que poner uno. Si es la DC la que tiene que pagar los platos rotos, bueno, tendrá que pagarlos... Con mucho dolor para mí.

FOTO: MARIO TELLEZ / LA TERCERA

¿Por qué la ciudadanía debiese votar por los candidatos de Todo Por Chile?

Le pido a la gente que vuelva a recomponer esa alianza de centroizquierda que tuvimos con esos gobiernos que fueron exitosos. Por esa razón, tenemos una posición diferente: queremos los cambios, pero con prudencia y responsabilidad para que resulten. No creemos en el progresismo de hacer las cosas sin importar cómo. Eso la gente lo puede valorar. El FA es una alianza política que ha querido casi refundar el país, y han tenido que retroceder.

La DC en el proceso anterior sacó solo un convencional. ¿Se puede repetir el mal resultado?

La DC puede tener un resultado del orden de tres convencionales. No los voy a mencionar, para evitar que digan que estoy apoyando a uno u otro, o que me estoy apoyando a mí mismo.