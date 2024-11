Columna de Mauricio Morales: Morir de pie y no vivir de rodillas

Por Mauricio Morales, académico de la Universidad de Talca.

El gobierno sabe que cronológicamente su mandato termina el 11 de marzo de 2026, pero que políticamente está concluido. Por eso mismo, y en el marco de la crisis por el caso Monsalve, no han rodado cabezas en el gabinete. ¿Qué sentido tendría sacar a las dos ministras que han generado más polémica- Tohá y Orellana- endosándoles la responsabilidad por el mal manejo de la crisis?, ¿no será mejor recurrir al argumento de la violencia de género, transformándolas en las verdaderas víctimas de todo esto?, ¿para qué ganarse un conflicto con el Socialismo Democrático o con el Frente Amplio si el Presidente remueve a estas dos importantes figuras?, ¿tendrá sentido despojar a Tohá de toda opción presidencial expulsándola del gabinete?

Si el Presidente no modifica su plantilla de ministros es porque está convencido de cuatro cosas. Primero, que el manejo de la crisis ha sido el correcto, sin perjuicio de que él mismo la haya agudizado en ese triste punto de prensa en que, incluso, reprendió a su asesora comunicacional. Segundo, que la oposición no es creíble. Boric sabe que a la derecha le cuesta formar mayorías para avanzar en una acusación constitucional, y que de intentarlo, se expone a un nuevo bochorno. Tercero, que la Fiscalía, en algún minuto, deberá apurar el tranco, lo que implica formalizar a Monsalve y decretar su prisión preventiva. Eso desahogará al gabinete, trasladando el problema desde La Moneda a los tribunales. Cuarto, que de proceder a un cambio de gabinete, Boric se vería forzado a llamar a los viejos concertacionistas, esos que hace unos años formaban parte de su lista negra. En el Frente Amplio ya no queda elenco, pero sí en la centroizquierda más tradicional. Algunos de ellos no pueden repostular al Senado y están dispuestos a quemar sus últimos cartuchos.

Pero Boric ya decidió. No cederá a las presiones de la derecha para cambiar el gabinete, y tampoco se humillará ante la Concertación. Es mejor, pensará el Presidente, morir de pie que vivir de rodillas.