Crítica gastronómica de Don Tinto: Divertimento, sabor reconfortante

Por Alvaro Peralta Sáinz, cronista gastronómico

Viernes, pleno enero, dos de la tarde. Hay ganas de hacer cualquier cosa, menos trabajar. Por lo mismo, con un amigo decidimos irnos a almorzar a este restaurante ubicado a los pies del Cerro San Cristóbal sin prisa alguna. Estábamos relativamente cerca así que caminamos hasta el lugar y nos sentamos en su comedor interior ya que su linda y remozada terraza estaba repleta. Partimos con sendos vasos de agua con hielo y luego pasamos a los aperitivos: para mí un Pisco Sour Catedral ($7.800) pero con pisco nacional que estaba glorioso pero un poco caro, me parece. Mi amigo fue por un clásico Negroni ($5.800) que no presentaba defectos.

Pero como la cosa no era tomatera optamos también por pedir un Pulpo al Ajillo ($8.900) para compartir. Este llegó en muy poco tiempo y lo cierto es que se trataba de una maravillosa paila con pequeños pulpos enteros que reposaban sobre una deliciosa salsa de tomates y trozos de aceitunas verdes con mucho perfume a ajo. Una preparación que nos obligó a devorar los pulpitos y terminar repasando la paila con el rico pan amasado de la panera. Luego pasamos a los fondos. Mi amigo optó por la Lengua Nogada ($14.900), que venía con su tradicional salsa de nueces y crema, acompañada por unas papas crocantes y arvejas salteadas. Todo esto no hacía más que realzar los filetes de lengua, tiernísimos y llenos de sabor. En resumen, una gran interpretación de este tradicional plato. Yo pedí el Congrio Frito ($14.900), que venía acompañado de puré de papas y cebolla caramelizada. La verdad es que me provocaba más comerlo con ensalada chilena, pero ya que venía así lo acepté. Y en buena hora, porque estaba fantástico. Se trataba de un contundente medallón con una fritura perfecta -aunque un pelín oscura- que combinaba muy bien con el suave puré y que ganaba aún más con la cebolla. Tanto así que no necesitó gotas de limón, sal ni nada. Para acompañar estas estupendas preparaciones elegimos un Pinot Noir Leyda Reserva ($14.800) que llegó a la temperatura adecuada y con su respectiva cubeta para mantenerlo así.

Gran almuerzo en un muy grato lugar, con buenos sabores que nos acompañaron desde el primer bocado y hasta el final. Da gusto volver al Divertimento y encontrarlo en plena forma. Tras el almuerzo -y aprovechando que la terraza se había desocupado- pedimos los correspondientes bajativos y nos trasladamos a una de sus mesas para así cerrar como corresponde un almuerzo de viernes de verano. Pero eso ya es tema para otra crónica.

CONSUMO TOTAL

$67.100

DIRECCIÓN

Avenida El Cerro 722, teléfono 971355664, Providencia.

HORARIO

Lunes a sábado de 13 a 23 hrs. Domingo 13 a 18 hrs.

ESTACIONAMIENTO

Se puede usar el estacionamiento del acceso al cerro.

PÚBLICO

Apto para todas las edades.

EVALUACIÓN

✮✮✮✮

Calificaciones:

✮✮✮✮✮ Sobresaliente / ✮✮✮✮ Excelente / ✮✮✮ Satisfactorio / ✮✮ Mucho que mejorar / ✮ Para no volver