La cuenta regresiva que terminó para Christian Little en Conaf

En la interna de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), dicen que la salida de Christian Little del cargo de director nacional era cosa de tiempo. Que desde los incendios forestales de febrero de 2024, que consumieron más de un millón de hectáreas y dejaron un saldo de 137 personas fallecidas, la presión sobre su cargo solo fue creciendo y nunca pudo realmente contenerla, con varios flancos que se siguieron abriendo. Antes de partir la nueva temporada de incendios el gobierno quiso dar un golpe de timón.

Desde que asumió en marzo de 2022 hasta la emergencia de febrero Little no había tenido grandes sobresaltos, pero desde ahí todo cambió. Primero, porque apenas contenido el fuego se puso en entredicho la capacidad y el accionar de Conaf bajo su dirección. Y luego, el punto álgido de las críticas surgió cuando se reveló que uno de los detenidos como presunto responsable de los siniestros era un brigadista de Conaf, lo que generó indignación y cuestionamientos sobre la supervisión y gestión interna del organismo.

Tanto así que el ingeniero forestal tuvo que presentarse en la comisión especial investigadora creada por el Congreso a raíz de los incendios de Valparaíso para dar cuenta de las acciones durante la emergencia y de los antecedentes que iban apareciendo. Ahí fue duramente abordado.

Conocedores de las investigaciones en tribunales, que se mantienen abiertas, aseguran que la citación a declarar como testigo para Little era inminente. Y que no es poco simbólico que su salida se produjera justo un día antes de conformarse el primer Comité para la Gestión del Riesgo de Desastres (Cogrid) de esta temporada. Durante esa misma mañana Conaf informaba que el Presidente Gabriel Boric había aceptado su dimisión, designando en su reemplazo a la ingeniera forestal Aida Baldini. Fuentes en Minagri aseguran que, si bien hace un tiempo veían incómodo a Little, la renuncia terminó tomándolos por sorpresa.

Valparaiso, 17 de abril de 2024 El ministro Esteban Valenzuela y el Director Ejecutivo de la Corporacion Nacional Forestal (CONAF) Christian Little y el Director Regional de CONAF Valparaiso Leonardo Moder durante la Comision investigadora Incendio Region Valparaiso Sebastian Cisternas/Aton Chile

El profesional duró en su puesto 898 días; es decir, dos años y cinco meses, y puertas adentro de Conaf sigue llamando la atención que no envió un correo o un mensaje de despedida. A pesar de que con una parte de los trabajadores de Conaf tenía una relación tirante.

Ese fue justamente otro de los flancos que nunca pudo contener el exdirector. El presidente del Sindicato de Profesionales (Sinaprof) de Conaf, Ricardo Heinsohn, señala que Little, quien no contestó los llamados de La Tercera, “vino a destruir a la Conaf tanto interna como externamente”, tildándolo como una “piedra de tope” para llegar a acuerdos con los sindicatos.

Durante su gestión y en reiteradas ocasiones Little debió enfrentar huelgas y paralizaciones por parte de diversos servicios, las que estaban ligadas al no aumento de sueldos, promesas incumplidas y avances en mejoras laborales. La última de ellas fue el 28 de agosto, cuando los sindicatos de la corporación (Sinaprof y Sitrem) denunciaron supuestas contrataciones encubiertas, irregularidades en órdenes de compra, falta de dotación y despidos de funcionarios bajo el artículo 22. A ellos se sumaron los guardaparques, quienes paralizaron a nivel nacional durante una semana.

Ninhue norte, 11 de Febrero 2023. Bomberos combaten Incendio forestal en Ninhue norte Marcelo Hernandez/ Aton Chile.

Pero ni eso parecía tumbar a Little. O al menos hacia afuera eso se creía, toda vez que el propio ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, salió en su defensa. “A pesar de la oposición odiosa de una parte de los sindicatos de Conaf sacó adelante la creación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas”, quien además destacó que al llegar Little pidió duplicar las pequeñas unidades de investigación de incendios. Incluso la ministra del Interior, Carolina Tohá, salió a defender su gestión al asegurar que “la institución tuvo avances muy significativos en esta etapa”.

El tema es que en la otra vereda varios parlamentarios ejercieron presión sobre Little permanentemente. Y eso, dicen en su entorno, también lo fue empujando a irse. No por nada su renuncia fue destacada por miembros del mundo parlamentario, como el diputado y presidente de la comisión investigadora, Tomás Lagomarsino (PR): “Considerando las responsabilidades de la corporación contenidas en el informe sobre la emergencia (...) Particularmente Conaf presentaba errores que eran negligencias graves e inexcusables, e incluso eventualmente constitutivas de delito”.

Asimismo la diputada RN y parte de dicha comisión, Camila Flores, celebró su renuncia, puesto que lo expuesto en la comisión “dejó en vista su falta de profesionalismo y su evidente negligencia en su actuar con esta emergencia”. De hecho, avisó que la salida de Conaf “no significa que él vaya a quedar exento de responsabilidad por su desidia y que se sancione su actuar, incluso judicialmente”.

Sin militancia política (aunque cercano a la Federación Regionalista Verde Social) y con destacado currículum académico, Little había sido designado por el Presidente Boric para asumir el liderazgo de Conaf el 29 de marzo de 2022.