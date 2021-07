Pedro Castillo: El círculo de confianza que rodea al Presidente electo de Perú

A escasos días de que Pedro Castillo asuma como Presidente de Perú, el próximo miércoles, el profesor rural acompañado de quién será su vicepresidenta, Dina Boluarte, recibieron ayer las credenciales oficiales por parte del Jurado Nacional Electoral (JNE), un paso previo a asumir sus nuevos cargos en el Ejecutivo.

“Rechazo rotundamente que vamos a traer algunos modelos de otros países. No somos chavistas, no somos comunistas, no somos extremistas, menos somos terroristas”, dijo Castillo al recibir las credenciales, oportunidad donde también se refirió a un eventual cambio de la Constitución. “Que la evalúen los peruanos (...) y que sea el pueblo que la determine”, sostuvo.

El proceso de transición de mando se encuentra en marcha en el país, luego que el JNE pusiera fin el lunes pasado a la espera de 43 días en la certificación de los resultados electorales tras una segunda vuelta muy ajustada y empañada por acusaciones de fraude e irregularidades. Finalmente, el candidato de Perú Libre fue declarado ganador, tras obtener el 50,12% de las preferencias frente a la abanderada de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, quien alcanzó el 49,87% de los votos.

Pedro Castillo levanta los brazos desde el balcón de la sede del partido Perú Libre en Lima, tras la proclamación oficial de él como presidente electo de Perú esta semana. Foto: AFP

De cara a la ceremonia del miércoles, Castillo ya se reunió con el mandatario saliente Francisco Sagasti, con quien conversó sobre la situación sanitaria del país, el suministro de vacunas hasta fin de año, el Congreso e incluso el manejo de las noticias falsas, según dijeron a La Tercera personas cercanas al nuevo Presidente.

La prensa peruana adelantó que hoy será un día decisivo para Castillo, quien participará en el primer congreso nacional de Perú Libre, convocatoria que difundió el propio Vladimir Cerrón, secretario general de dicha agrupación política. En el encuentro se abordará las metas del gobierno, así como la composición del primer gabinete ministerial.

Tanto durante la campaña como luego de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del 6 de junio, Castillo se ha rodeado de personas de su confianza. En este sentido, Cerrón es una de las figuras que más se menciona tanto por la prensa local como por sus cercanos, al igual que el hermano de éste, Waldemar Cerrón, congresista electo por Junín y secretario de ideología de la colectividad.

Un partidario de Pedro Castillo celebra en el centro de Lima luego de la proclamación oficial de él como presidente electo de Perú. Foto: AFP

Ya desde antes de la elección se especulaba que sería Cerrón quien tomaría las decisiones en un gobierno de Castillo. Por lo que el ahora mandatario electo salió inmediato a aclarar estos rumores: “Acá las decisiones las toma Castillo. El señor Cerrón está impedido judicialmente y no lo van a ver ni siquiera de portero en ninguna entidad del Estado”.

Incluso el mismo Cerrón quiso recientemente zanjar el asunto y señaló que “el Presidente electo es el maestro Pedro Castillo Terrones” y que “él es el que toma las decisiones finales”. “El partido lo que puede hacer en muchas circunstancias o en pocas es sugerir algunas situaciones, pero no tomar decisiones definitivas. Eso le compete por cargo constitucional al presidente”, agregó.

Cerrón es un viejo conocido de la política peruana. Compitió por la presidencia en las elecciones de 2016. Sin embargo, fue su puesto como gobernador regional de Junín (desde 2011 a 2014) el que acaparó más atención. El médico formado en Cuba cumple una condena de prisión suspendida por corrupción.

Simpatizantes de Pedro Castillo celebran en el centro de Lima tras la proclamación oficial de él como presidente electo de Perú. Foto: AFP

En conversación con La Tercera, el abogado Aníbal Torres, que integró el equipo jurídico de Perú Libre y considerado una persona cercan al actual mandatario, indicó que si bien no conoce personalmente a Cerrón, “hemos visto ahora que han tenido visitas y en realidad es el directivo máximo del partido, ya que Pedro Castillo es solo un invitado y tengo la impresión de que siempre van a tener que hablar, pero el que gobierna es Pedro Castillo”.

“Creo que el rol de Vladimir Cerrón va a ser muy fuerte, él no puede asumir cargos públicos. Por lo que va a tener que jugar su rol desde el liderazgo de Perú Libre. Sin embargo, tengo la impresión de que las investigaciones en torno a este escándalo llamado de Los Dinámicos del Centro, que tiene que ver con el gobierno regional que ha presidido en Junín, puede terminar de alguna manera debilitando su peso en este momento”, dijo a La Tercera Javier Torres Seoane, director del portal de noticas Ser.

“El hecho de la demora, debido al prolongado conteo de votos, por los pedidos de Fuerza Popular, de alguna manera le quitó margen de juego al Presidente electo y le ha permitido a Cerrón consolidar su rol de factótum en Perú Libre”, añadió.

El Presidente electo peruano Pedro Castillo y su vicepresidenta Dina Boluarte prestan juramento antes de recibir las credenciales de la autoridad electoral, el viernes en Lima. Foto: Reuters

La abogada Dina Boluarte ha sido una de las piezas fundamentales de la campaña de Castillo Terrones. Se conocieron en la huelga de profesores que lideró el actual mandatario electo en 2017 y que tuvo contra las cuerdas al entonces gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. Actualmente, ella se encuentra a cargo de la transferencia de gestión. Abogada y presidenta del club Apurímac, Boluarte desde el inicio apostó por un cambio de Constitución y del modelo económico actual.

Existe el consenso que personas vinculadas al sindicato de profesores son muy cercanas a Castillo, porque es justamente de donde proviene. “Él ha sido líder magisterial y es un círculo que tiene peso y que probablemente termine ocupando el sector de educación”, dijo Torres Seoane.

Según el diario El Comercio, lo acompaña en este círculo Edgar Tello Montes, secretario general del Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación (Sute) de Lima. Él ha estado con Castillo en todo momento. El periódico La República señaló que Tello fue una pieza clave durante la campaña, debido a que ejerció como un enlace con los maestros en la capital. Esto teniendo en cuenta que hay un sector del Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación de Perú (Sutep) que no se había manifestado favorable a la candidatura de Castillo en la segunda vuelta.

La misma publicación coloca al docente y abogado Segundo Quiroz Barboza y al también docente y dirigente antiminero ambientalista, Jorge Spelucín Aliaga, como cercanos a Castillo.

Pedro Castillo saluda a simpatizantes durante una ceremonia en Cusco, el 25 de junio. Foto: AFP

En este grupo se encuentra además, según el portal Sudaca, el secretario general de la Federación Nacional de Trabajadores de la Educación de Perú (Fenatep) de Tacabamba, Almansor García Delgado. Ambos, dice la publicación, se conocen hace más 15 años, cuando trabajaban en la escuela N° 10.475 del distrito de Chugur, donde reside el presidente electo. De aquellos tiempos también es su relación con el profesor Juan Francisco Chamaya, quien recibió el encargo de Castillo de ser el coordinador local de Perú Libre.

Torres Seoane señala que es importante destacar “la presencia del grupo de Juntos por el Perú que lidera Verónika Mendoza y, sobre todo, en particular, la presencia de quien ha sido el principal asesor económico, Pedro Francke, que de alguna manera ha sido la carta de Castillo para tranquilizar a la gran empresa en relación a las medidas de la primera etapa de este gobierno”.

Según La República, el secretario nacional de Perú Libre, Arturo Cárdenas, y Braulio Grajeda, uno de los voceros de la colectividad, son los que han mantenido conversaciones con los partidos en Lima y el interior del país. El primero es el que ha estado en negociaciones con la colectividad de Mendoza, aunque fuentes cercanas dijeron a La Tercera que el rol de la excandidata presidencial es cada vez menor.

Simpatizantes del izquierdista Pedro Castillo reaccionan frente a la sede del partido "Perú Libre" luego de que la autoridad electoral peruana lo anunciara como ganador de las elecciones presidenciales, en Lima. Foto: Reuters

En el lado político estarían el comerciante Roger Nájar Kokally, quien fue excluido de su postulación al Congreso por Lima y es el candidato de Perú Libre para ser el próximo presidente del Consejo de Ministros, según señaló Cerrón. Nájar Kokally fue el coordinador del “Plan Bicentenario, Perú Libre de corrupción”, con el que Castillo afrontó el proceso electoral presidencial de segunda vuelta.

En la segunda línea en cuanto a la cercanía con el Presidente electo, según El Comercio, estarían el empresario Richard Rojas García, coordinador del equipo de comunicaciones en Lima, y Yuri Castro Romero, candidato al Parlamento Andino y también miembro del equipo de comunicaciones.