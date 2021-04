Alfred Molina dice que No Way Home retomará la historia de Doc Ock desde su muerte en Spider-Man 2

Las películas enmarcadas en el universo de Marvel Studios usualmente están rodeadas por un fuerte hermetismo, pero parece que en el caso de la próxima película de Spider-Man eso no ha funcionado mucho.

Después de todo, pese a que hasta la fecha no hay una cantidad considerable antecedentes oficiales sobre cómo que será Spider-Man: No Way Home, actualmente rondan un montón de rumores de su trama e incluso Alfred Molina aprovechó una reciente entrevista para revelar varios antecedentes sobre su anticipado regreso como el Doctor Octopus.

En una entrevista con Variety, Molina contó que cuando se estableció que volvería a interpretar al personaje que plasmó en Spider-Man 2 le dijeron que tenía que guardar un estricto secreto respecto a su participación en la tercera película del Spidey de Tom Holland. No obstante, esa instrucción rápidamente perdió sentido.

“Cuando lo estábamos filmando, todos teníamos órdenes de no hablar de ello, porque se suponía que era un gran secreto. Pero, ya sabes, está en todo el internet ¡De hecho, me describí a mí mismo como el secreto peor guardado de Hollywood!”, dijo Molina.

Así, dejando en claro que su participación en No Way Home está lejos de ser un secreto, Molina procedió a hablar sobre sus conversaciones con el director de la película, Jon Watts.

En ese contexto, el actor aparentemente respondió a una pregunta que los fanáticos han tenido desde que se anunció que interpretaría al Doctor Octopus en la próxima película de Spider-Man y dio a entender que efectivamente aparecería como la misma versión del villano que conocimos en las películas de Tobey Maguire.

Tengan en cuenta que, según señala Variety, Molina dijo que le preguntó a Watts cómo sería el regreso de Doc Ock en No Way Home considerando que murió en Spider-Man 2. Algo a lo que el director habría respondido diciendo: “En este universo, nadie muere realmente”.

En Spider-Man 2 Otto murió al hundirse con el reactor que amenazaba a la ciudad de Nueva York, por lo que, según Molina, la estrategia de Watts para Spider-Man: No Way Home sería retomar la historia de Doc Ock en “ese momento” en el río.

¿Cómo sucederá eso? Todavía no está claro pero con la idea del multiverso sobre la mesa, se abren un montón de posibilidades al respecto.

Molina interpretó por primera vez al Doc Ock hace 17 años, por lo que además de las dudas por la continuidad también tenía reparos con su aspecto físico. No obstante, Watts habría apuntado al CGI de rejuvenecimiento que ya ha aparecido en otras películas de Marvel Studios y el actor además recordó que gran parte de su trabajo físico pasa por los icónicos brazos mecánicos del villano.

“Fue maravilloso”, dijo Molina sobre su trabajo en la secuela de Far From Home. “Fue muy interesante volver después de 17 años para desempeñar el mismo papel, dado que en los años intermedios, ahora tengo dos barbillas, un zarzo, patas de gallo y una parte inferior de la espalda ligeramente descuidada”.

El estreno de Spider-Man: No Way Home está fijado para diciembre de este año.