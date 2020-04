Bill Gates es el nuevo foco de las falsas teorías conspirativas sobre el coronavirus

Desde que el nuevo coronavirus comenzó a propagarse a nivel mundial, a través de internet y redes sociales lamentablemente también se han extendido las noticias falsas y teorías conspirativas que erróneamente buscan atribuir a ciertas figuras o elementos la responsabilidad por el virus que mantiene en alerta al mundo.

Así, mientras durante las últimas semanas el foco de las autoridades y expertos ha estado en descartar tajantemente las mentiras que vinculaban a la tecnología 5G con esta enfermedad, ahora desde The New York Times cuentan que Bill Gates se ha convertido en el nuevo foco de estas acusaciones.

De acuerdo a una investigación conducida por ese medio e impulsada por los datos de la compañía de análisis Zignal Labs, el co-fundador de Microsoft ahora es el protagonista de "la mentira más difundida en torno al coronavirus”.

En la práctica esto se traduce que solo en Facebook se han registrado más de 16 mil publicaciones que vinculan falsamente a Gates con el virus y dichos contenidos han recibido casi 900 mil comentarios.

Por otra parte, en YouTube los 10 videos más populares que abordan mentiras sobre Gates acumulan casi 5 millones de visitas, pese a que solo fueron publicados en marzo y abril.

¿Qué dicen y desde dónde nacen estas acusaciones?

De acuerdo a The New York Times, las mentiras que vinculan a Bill Gates con el nuevo coronavirus se remontarían a un tweet que fue publicado en enero por un youtuber ligado a QAnon.

En esa publicación se argumentaba que Gates sabría de antemano de la pandemia ya que la Fundación Gates, que el co-creador de Microsoft maneja junto a su esposa, había financiado una vacuna que fue patentada tiempo atrás por el Instituto Pirbright, una organización de investigación de Reino Unido.

Pero esa vacuna no tiene nada que ver con el COVID-19 y es para otro coronavirus que afecta a las aves de corral.

No obstante, pese a que esa relación entre Gates y el virus era incorrecta, Infowars tomó la “teoría”, dando pie a que quienes The New York Times define como “prominentes figuras de derecha y antivacunación” comenzaran a difundir esa narrativa.

Así, Gates no solo comenzó a ser acusado de saber de antemano de la existencia del COVID-19, sino que también “se lo retrata falsamente como el creador de COVID-19, como un aprovechador de una vacuna contra el virus, y como parte de una trama cobarde para usar la enfermedad para sacrificar o vigilar a la población mundial”, explica The New York Times.

¿Por qué Bill Gates es el blanco de estas acusaciones?

La respuesta a esa interrogante es simple y está marcada por dos aristas. Ante todo, durante 2015, Gates dio una charla TED donde sostuvo que la próxima gran crisis que enfrentaría al humanidad sería un virus. Todo a propósito de los desafíos que ya había plantado el ébola por esos años.

En ese sentido, pese a que las pandemias y los coronavirus están lejos de ser algo nuevo, algunas personas han tomado esa charla del co-creador de Microsoft como una prueba de las mentiras en su contra.

Por otra parte, durante el último tiempo Gates ha expresado abiertamente su descontento con el manejo de esta enfermedad en Estados Unidos y solo hace unos días criticó la decisión del presidente de ese país, Donald Trump, de quitarle el financiamiento de esa nación a la Organización Mundial de la Salud.