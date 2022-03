Charlie Cox siente que la película de Daredevil de 2003 no es buena, pero le gustó el Matt Murdock de Ben Affleck

Al igual que muchas personas, Charlie Cox no es fanático de la película de Daredevil de 2003. Durante su participación en The Middle East Film and Comic Con 2022, el actor que protagonizó la serie del Diablo de Hell’s Kitchen fue consultado respecto a su relación con aquella apuesta para pantalla grande fue dirigida por Mark Steven Johnson.

Cox respondió revelando que vio esa película “una vez, y luego quise ir y hacer lo mío”. Todo antes de aclarar que la primera vez que miró la película de Daredevil fue tras quedarse con el papel de Matt Murdock en la serie de 2015.“No lo había visto antes de obtener el papel. Lo vi cuando obtuve el papel”, señaló.

Pero obviamente Cox no se quedó con la mejor impresión de esa película y su reflexión sobre la propuesta de esa producción es lapidaria.

“No me encanta la película”, señaló el actor. “Siento que la película trató de hacer demasiado y estaba un poco confundida tonalmente. Tenían a todos en esa película: tenían a Kingpin, tenían a Bullseye, tenían a Elektra, tenían a Karen Page, tenían a Foggy. Estaba saturado, y son dos horas. Así que eso era parte de ese problema. Y el traje apesta”.

No obstante, aunque Cox no dudó en criticar ese atuendo del vigilante, el actor también reconoció a su predecesor en el papel. “Para ser justo, creo que Ben Affleck hace un muy buen Matt Murdock. Me gusta su Matt Murdock”, comentó Cox.

Si bien Marvel Studios todavía no anuncia nada oficial, tras su aparición en Spider-Man: No Way Home, Cox se consolidó como Daredevil /Matt Murdock del MCU. Todo mientras Ben Affleck habría estado en la mira para un cameo como Daredevil en Doctor Strange 2, sin embargo, eso no habría prosperado e incluso un guiño su cinta habría quedado fuera de la trama de la nueva entrega de Spidey.