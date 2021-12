En una sola semana Spider-Man: No Way Home superó la recaudación de F9: The Fast Saga

Un éxito sin precedentes para las películas estadounidenses durante la pandemia está siendo Spider-Man: No Way Home.

En su primera semana de estreno, la nueva película que forma parte del universo de Marvel Studios superó todo lo que recaudó F9: The Fast Saga en varios meses.

De acuerdo a Deadline. la película de Spidey ya acumula más de $751 millones de dólares, más que suficiente para superar los $726 millones de dólares que recaudó la última aventura de la familia de Toretto.

Se estima que esta semana No Way Home superará a No Time To Die, la última película de James Bond protagonizada por Daniel Craig, para instalarse como la producción de Hollywood más exitosa del año. La película del agente 007 recaudó $774 millones de dólares.

Una vez que eso se concrete, los únicos rivales de Spider-Man serán las dos películas chinas del año: la comedia Hi, Mom (822 millones de dólares) y la película bélica The Battle at Lake Changjin ($902 millones de dólares).

Pero es probable que en los próximos meses la película de Spider-Man logre superar los mil millones de dólares, ya que aún no se estrena en países como China y Japón, entre otros. Por ejemplo, este miércoles recién llegó a Corea del Sur.