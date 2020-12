Gal Gadot cree que Wonder Woman 3 sería “un buen cierre” para las películas de la amazona

La mayoría de las personas todavía no tienen la oportunidad de ver Wonder Woman 1984, pero como la espera por la película ha sido bastante larga, en la antesala del debut de esa película en Estados Unidos ya han comenzado a multiplicarse las preguntas sobre una potencial Wonder Woman 3.

Hasta ahora Warner Bros no ha anunciado planes para otra película de la amazona y en una reciente entrevista la directora de Wonder Woman y Wonder Woman 1984, Patty Jenkins, condicionó su continuidad en la franquicia a los planes a futuro del estudio para los estrenos en cines.

Pero ¿qué opina Gal Gadot sobre una tercera película de Wonder Woman? En una entrevista con el podcast The Big Ticket, la actriz encargada de interpretar a Diana reafirmó que el desarrollo de Wonder Woman 3 todavía no está asegurado aunque a ella le gustaría hacer otra entrega.

“No tenemos ni idea. Nunca sabes. Me encantaría hacer otra si la historia es genial y con Patty (Jenkins), por supuesto”, dijo Gadot al ser consultada sobre cuándo llegará Wonder Woman 3. “Pero no lo sé. Tendremos que esperar y ver”.

Pero aunque las declaraciones de Gadot parecen alentadoras para los fanáticos de su versión de Wonder Woman, la actriz también señaló que una tercera película de la heroína sería “un buen cierre” de sus películas.

“También quiero ver una tercera película, sería un buen cierre. Una trilogía”, sentenció Gadot.

Pese a que aún no hay nada oficial respecto a Wonder Woman 3, previamente Patty Jenkins había contado que existía una base para la propuesta de la película. No obstante, la directora advirtió que por ahora la próxima película de la amazona no se perfila como su siguiente proyecto. Algo a tener en consideración tomando en cuenta que Gadot destacó la participación de Jenkins en una potencial tercera cinta.

Pero mientras lo que pasará con la siguiente película está en duda, Wonder Woman 1984 se estrenará este 25 de diciembre en Estados Unidos y planearía llegar a otros países en 2021.