Hobbs & Shaw 2 todavía no está en desarrollo

Si creían que después de Rápido y Furioso 10 y Rápido y Furioso 11 lo natural sería seguir con esa saga de la mano de una secuela de Hobbs & Shaw, tenemos malas noticias y es que pese a que han pasado varios años desde el estreno del spin-off de Rápido y Furioso portagonizado por Dwayne Johnson junto a Jason Statham aún no habrían planes en marcha para Hobbs & Shaw 2.

Recientemente la productora Kelly McCormick conversó con el portal Comicbook sobre la película Violent Night y aprovechó de entregar una actualización sobre el futuro de Hobbs & Shaw.

“Nos encantaría (hacer Hobbs & Shaw 2)”, dijo McCormick antes de advertir que “no hay conversaciones en este momento”.

Hobbs & Shaw fue dirigida por David Leitch e intentó expandir el mundo de Rápido y Furioso de la mano de varios personajes nuevos. En ese sentido, McCormick cree que aunque una secuela todavía no está avanzando el potencial para Hobbs & Shaw 2 seguiría latente.

“Siento que se plantaron muchas semillas para tratar de crear un spin-off de una manera que incluyera a Kevin Hart y Ryan Reynolds y todo ese tipo de cosas”, comentó McCormick. “Y eso fue intencional, pero no necesariamente porque teníamos planes en mente solo porque sería divertido tener diferentes jugadores con los que jugar si alguien o nosotros queríamos hacerlo de una manera diferente. Entonces, ya sabes, no lo sé. Me refiero a que Dwayne es un tipo muy ocupado y, ya sabes, él sería el que motivaría todo eso. Entonces, ya sabes, estamos listos si él quiere (...)”.

Durante los últimos meses “La Roca” ha estado enfocado en la promoción de Black Adam, su película para DC que tras su paso por los cines podría perder $100 millones de dólares. Por lo que aunque probablemente la agenda del actor no cesará, el regreso a una saga que recaudó $760 millones de dólares a nivel mundial quizás pueda entrar en sus planes.