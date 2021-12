Las entregas de Marvel Studios dominan el listado de las series más pirateadas durante 2021

Después de años de un dominio casi indiscutido por parte de Game of Thrones y un breve reinado de The Mandalorian, este año una nueva serie tomó el puesto de la producción televisiva más pirateada.

En un movimiento que no resulta completamente sorprendente al tomar en cuenta elementos como la popularidad de la franquicia de la que forma parte y todo el revuelo que generó en redes sociales a inicios de este año, desde TorrentFreak reportan que WandaVision fue la serie más pirateada de este 2021.

En su reporte anual sobre las series más pirateadas el portal TorrentFreak toma como base a los datos del tráfico de BitTorrent y realiza sus cálculos basándose en episodios individuales. Ese decir, según destaca la propia plataforma, el lanzamiento de temporadas completas como sucede con las producciones de Netflix propicia que algunas producciones queden subrepresentadas.

Pero claro, aunque TorrentFreak señala que un ajuste a eso permitiría que series como La Casa de Papel (Netflix) y El Juego del Calamar (Netflix) entraran en el Top 10, los primeros puestos del listado no cambiarían y aunque The Wicther (Netflix) está en el Top 3, el listado sigue estando liderado por las series de Marvel Studios. De hecho, la mitad de los programas considerados son parte del MCU.

¿No lo creen? Bueno, solo miren el listado de las series más pirateadas en 2021 a continuación:

WandaVision (Disney+) Loki (Disney+) The Witcher (Netflix) The Falcon and the Winter Soldier (Disney+) Hawkeye (Disney+) What If...? (Disney+) Foundation (Apple TV+) Arcane (Netflix) Wheel of Time (Amazon Prime Video)

Si bien BitTorrent es solo una parte del espectro de la piratería online y obviamente esta medición no pinta un panorama definitivo respecto a las tendencias de descarga y visualización ilegal de contenido en 2021, igualmente es una muestra a tener en cuenta y que no deja de ser llamativa en comparación a ediciones anteriores.

Después de todo, al tomar en consideración los mismos datos de 2019 y 2020 no solo se refleja la ausencia de series que terminaron o no estrenaron nuevas temporadas recientemente como Game of Thrones, The Big Bang Theory, Arrow, Westworld y The Mandalorian, sino que también se puede apreciar que producciones como The Walking Dead y The Flash salieron del listado. Todo mientras por cortesía de What If...? y Arcane finalmente Rick and Morty está acompañada por otras apuestas de animación.

Por otra parte, al recordar que en 2022 no solo se lanzarán más series de Star Wars, sino que también debutarán nuevas producciones en las franquicias de Game of Thrones y Vikings, y además se espera que también regrese The Boys, resulta interesante imaginar qué pasará el próximo año con las series de Marvel Studios que aparentemente no frenarán su volumen pero tendrán bastante competencia de entregas vinculadas a éxitos anteriores de esta medición.