Las fotos para el final de temporada de The Last of Us incluyen un nuevo vistazo al personaje de Ashley Johnson, la actriz que interpretó a Ellie en el videojuego

HBO sigue preparando el terreno para el estreno del último episodio de The Last of Us por lo que después de divulgar el adelanto para ese capítulo, ahora el canal lanzó varias fotos promocionales para la conclusión del primer ciclo de la adaptación del famoso videojuego de Naughty Dog.

Estas fotos no revelan mucho sobre la trama que marcará al episodio titulado “Look for the Light”. Pero mientras en la mayoría de ellas solo podemos ver a Joel (Pedro Pascal) y Ellie (Bella Ramsey) en un entorno post-apocalíptico, quizás lo más llamativo es la única imagen que muestra a otro personaje porque en allí se destaca a Anna, la mamá de Ellie que aparecerá en un flashback del episodio y será interpretada por nada más ni nada menos que Ashley Johnson, la actriz que dio vida a Ellie en el videojuego original de The Last of Us y The Last of Us - Part II.

La participación de Johnson en la serie de The Last of Us seguirá al papel que Troy Baker, el actor que hizo la voz de Joel en los juegos, tuvo en el octavo episodio como uno de los secuaces de David. Todo mientras que Neil Druckmann, el director de ambos títulos, es parte del equipo creativo de la serie comandada por Craig Mazin.

The Last of Us ya fue renovada para una segunda temporada y su primer ciclo finalizará este domingo 12 de marzo.