“Todo lo que pasamos no puede ser en vano”: The Last of Us prepara al final de su primera temporada con un tráiler

Si todavía no se recuperan del episodio de esta semana, será mejor que se preparen para continuar sufriendo porque ya tenemos un tráiler para el noveno y último capítulo de la primera temporada de The Last of Us.

Siguiendo al estreno del octavo episodio, HBO lanzó el tráiler para el capítulo titulado “Look for the Light” que adaptará la conclusión del videojuego original de Naughty Dog.

En ese sentido, aunque para los fanáticos del título original este adelanto solo tantea cosas que saben que están por venir, la sensación de inquietud es evidente y mientras Ellie declara que no pueden fallar cuando están a punto de cumplir su misión, también se anticipan nuevas tramas como lo que se mostraría con Ashley Johnson, la actriz que encarnó a Ellie en los videojuegos de The Last of Us y que en la serie aparecerá como Anna, la difunta mamá de Ellie.

Sin más preámbulos, pueden ver el tráiler para el final de la primera temporada de The Last of Us aquí:

Recuerden que The Last of Us ya fue renovada para una segunda temporada que girará en torno a la historia de The Last of Us- Part II y el último episodio de su primer ciclo, un capítulo que Bella Ramsey prometió que será polémico, se estrenará este 12 de marzo a las 10:00 PM hora de Chile.