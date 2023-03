Bella Ramsey advirtió que el final de la primera temporada de The Last of Us será muy divisivo

Después de un conmovedor séptimo episodio The Last of Us ya entró en la recta final de su primera temporada y como bien saben los fanáticos del videojuego eso implica que algunos de los momentos más curdos del título de Naughty Dog llegarán a la pantalla chica.

Así, mientras hay quienes ya están nerviosos por lo que mostrará el octavo capítulo, Bella Ramsey comenzó a advertir que el final de la primera temporada de The Last of Us será controversial para los espectadores de la serie.

Sin entrar en detalles sobre la historia, la actriz que interpreta a Ellie respondió a las inquietudes de la revista Vouge sobre el final de la primera temporada de The Last of Us diciendo: “Va a dividir a la gente masivamente, masivamente”.

Si ya jugaron el videojuego original de 2013 evidentemente tienen claro qué será lo que causará debate en Twitter, TikTok y todo el resto de redes sociales. Después de todo, hasta la comunidad del juego sigue discutiendo las implicaciones éticas y sociales de lo que sucedió en el cierre de The Last of Us. Pero aquí no vamos a spoilerar eso y solo cumpliremos con señalar que mientras las expectativas ciertamente están en el final de temporada, el octavo episodio tampoco se quedaría atrás.

De hecho, según Ramsey, el penúltimo capítulo incluyó algunos de sus momentos favoritos del rodaje aunque su producción fue muy ardua.

“Fue… agotador”, señaló Ramsey sobre el episodio que sería particularmente violento según Vouge, “pero esos fueron algunos de mis días favoritos en el set. Eso suena realmente masoquista, pero son las escenas que me rompen las que más amo, en cierto modo”.

El penúltimo episodio de The Last of Us se estrenará este domingo 5 de marzo en HBO y durante el domingo siguiente debutará el capítulo final de la primera temporada. Por ahora no hay una fecha de estreno para el segundo ciclo de The Last of Us, pero esa entrega ya fue aprobada y Pedro Pascal tanteó que el rodaje de la historia basada en The Last of Us: Part II podría comenzar durante este 2023.