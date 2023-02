El tráiler para el próximo episodio de The Last of Us anticipa uno de los momentos más crudos del juego y el cameo del actor original de Joel

Como es tradición, tras la emisión del episodio de esta semana, HBO lanzó el avance para el siguiente capítulo de la serie de The Last of Us.

Dejando el viaje al pasado que marcó a “Left Behind”, este adelanto para el episodio titulado “When We are in Need” confirma que, siguiendo la historia del videojuego original, veremos un capítulo ambientado en pleno invierno donde Ellie, aún cuidando del malherido Joel, conocerá a un nuevo personaje llamado David.

Si bien el adelanto no revela qué sucederá y nosotros tampoco lo haremos para quienes no han jugado al título de Naughty Dog, en el breve metraje queda en evidencia que esta adaptación no rehuiría de uno de los momentos más crudos de The Last of Us.

Además, como si el evidente apego al juego no fuese suficiente, en este avance también aparece Troy Baker, el actor que interpretó a Joel en el videojuego y tendrá un cameo en la serie como un personaje del grupo de David.

Troy Baker

Pueden ver el tráiler para el siguiente episodio de The Last of Us aquí:

El penúltimo episodio de la primera temporada de The Last of Us se estrenará el próximo domingo en HBO Max.