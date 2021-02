Microsoft lanzará a una nueva versión de Office para Windows y macOS durante este año

Microsoft anunció que presentará a dos nuevas versiones de Office durante los próximos meses. Mediante una publicación en su blog, la compañía reveló que lanzará a Office 2021 para los consumidores y Office Long Term Servicing Channel (LTSC) para las empresas.

Estas nuevas versiones de Office están pensadas en los usuarios que no quieren suscribirse a Office 365 y la nube de la compañía, y Microsoft planea lanzar a Microsoft para Windows y macOS durante este año.

Por ahora no hay muchos detalles respecto a qué incluirán estas nuevas Office 2021 y Office LTSC, pero desde The Verge sostienen que no tendrán cambios drásticos en la interfaz de usuario y en general apostarán por elementos como un modo oscuro.

Microsoft planea lanzar una acercamiento Office LTSC en abril, mientras que por ahora no hay planes para una versión preliminar de Office 2021.