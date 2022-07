Netflix adquirirá el estudio de animación Animal Logic, la compañía tras Happy Feet y The Lego Movie

A lo largo de toda su historia, la compañía de Animal Logic ha realizado efectos visuales para películas como The Matrix, Hero, 300 y The Great Gatsby, además de la animación digital de producciones como Happy Feet, Legend of the Guardians: The Owls of Ga’Hoole, The Lego Movie y la próxima DC League of Super-Pets. Y con ese historial en cuenta, ahora se ha dado a conocer que Netflix planea adquirirla.

“Hoy, anunciamos que adquiriremos el estudio de animación líder Animal Logic - que cuenta con 800 personas increíbles, principalmente en Sydney y Vancouver -, lo que nos ayudará a acelerar el desarrollo de nuestras capacidades de producción de animación y refuerza nuestro compromiso de construir una animación de clase mundial”, informaron a los accionistas a través de una carta.

El estudio actualmente trabaja para el streaming en las películas de animación The Shrinking of the Treehorn, dirigida por Ron Howard, y The Magician’s Elephant.

También contempla ser parte de un nuevo proyecto de Astro Boy para Warnewr Bros y para 20th Century Studios realizarán la adaptación de “El galáctico, pirático y alienígena viaje de mi padre” basado en el libro ilustrado de Neil Gaiman.

La revelación fue dada a conocer como parte del informe de ganancias del segundo trimestre, instancia en la que se reveló que Netflix perdió cerca de un millón de suscriptores y, además, admitió que su catálogo completo no podrá estar en el nuevo plan de suscripción con publicidad.