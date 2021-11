Netflix ya eligió al actor que interpretará a Iroh en su serie live-action de Avatar: The Last Airbender

El éxito o el fracaso de la nueva versión de Avatar: The Last Airbender realizada por Netflix evidentemente dependerá de varios factores que van desde la historia hasta la caracterización del mundo de Aang y compañía. Pero aunque aún no existen muchos detalles sobre lo que ofrecerá esta producción live-action no hay que especular mucho para entender que lo que sea que haga la serie con Iroh será clave para su resultado.

Después de todo, aunque Iroh no es el protagonista de Avatar, el tío de Zuko no solo es una figura clave del arco de su sobrino, sino que también es uno de los personajes más queridos de la serie original por sus consejos, sabiduría y humor.

En ese sentido, para más de algún fanático el nuevo anuncio de Netflix resultará importante ya que durante esta jornada el streaming reveló que el actor Paul Sun-Hyung Lee (Kim’s Convenience) tendrá la misión de interpretar a Iroh en su nueva serie.

Pero eso no fue lo único que anunció Netflix y el streaming también reveló que Ken Leung (Star Wars: The Force Awakens) interpretará al comandante Zhao, el militar de la Nación del Fuego que es uno de los primeros antagonistas de la serie original. Todo mientras que Lim Kay Siu de (Nightwatch) interpretará a Gyatso, el monje que era el guía de Aang antes de que el Avatar se congelara por cien años.

De acuerdo a lo que se estableció durante esta jornada, la serie live-action de Avatar: The Last Airbander ya comenzó su producción, sin embargo, aún no tiene una fecha de estreno.

La serie live-action de Avatar: The Last Airbender tendrá a Albert Kim (Deadly Class, Sleepy Hollow) como showrunner y su elenco contará con Gordon Cormie como Aang, Kiawentiio como Katara, Ian Ousley como Sokka, Dallas Liu como Zuko y Daniel Dae Kim como el Señor del Fuego Ozai.