Oscar Isaac aseguró que Moon Knight será el “primer estudio legítimo de personajes” del MCU desde Iron Man

Moon Knight será la segunda incursión de Oscar Isaac en las producciones de superhéroes después de su papel como el villano titular en X-Men: Apocalypse. Pero aunque en varias oportunidades el actor que también participó en la nueva trilogía de Star Wars ha indicado que no lo pasó muy bien durante las filmaciones de aquella película de los mutantes, ahora Isaac quiere que tengan claro que su nueva serie no sería ni como esa producción que fue amparada por Fox ni como el resto de las entregas más recientes de Marvel Studios.

Después de que el propio presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, prometiera que Moon Knight será “fuerte y brutal”, Isaac aseguró que la serie donde interpretará al vigilante titular será el “primer estudio legítimo de personajes” del MCU desde Iron Man.

En el marco de una entrevista con Empire, Isaac remarcó que después de su experiencia en las franquicias de los X-Men y Star Wars no quería involucrarse en proyectos de gran envergadura durante un tiempo.

“A menudo en estas grandes películas se puede sentir como si estuvieras construyendo el avión en la pista”, dijo Isaac. “La idea de volver a las películas ‘hechas a mano’, los estudios de personajes... Estaba desesperado por ese sentimiento”.

Sin embargo, la propuesta de Moon Knight lo habría convencido de sumarse al MCU.

“Se sentía ‘hecho a mano’”, señaló el actor sobre la serie. “Y es el primer estudio legítimo de personajes de Marvel desde Iron Man. Pensé, ‘Tal vez pueda secuestrar esta cosa. Tal vez esta es la oportunidad de hacer algo realmente loco en un escenario importante’”.



Previamente Isaac ya había planteado que uno de los puntos más atractivos de Moon Knight para él tenía que ver con que al ser una serie esta producción no enfrentará la misma presión económica que una película. No obstante, en la conversación con Empire, el actor también volvió a valorar los elementos propios de la historia de Steve Grant/Marc Spector.

“Lo que más me gusta de esto es que es una exploración de una mente que no se conoce a sí misma”, indicó el actor. “Un ser humano que no conoce su propio cerebro. Encontré eso realmente conmovedor: lo que la mente es capaz de hacer en cuanto a la supervivencia. Pero la carga de trabajo fue enorme: el desafío técnico de encarnar a estos diferentes personajes, físicamente, la forma en que manifiesto mi cuerpo... requirió mucha energía”.

Moon Knight se estrenará el 30 de marzo mediante Disney Plus