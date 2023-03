Taron Egerton aseguró que tiene una idea para Kingsman 3

Durante el año pasado Taron Egerton afirmó que los planes para Kingsman 3 seguían en pie e incluso indicó que la película podría comenzar su rodaje durante este 2023. Pero ya han pasado varios meses de esa actualización y 20th Century todavía no anuncia ningún proyecto formal para la próxima cinta de Kingsman.

Sin embargo, aunque sería sencillo imaginar que Kingsman 3 ha quedado en el olvido, Egerton seguiría interesado en retornar al mundo de Eggsy, Harry y compañía.

Recientemente Egerton conversó con el portal Collider y al tocar el tema de Kingsman afirmó que tiene una idea para la tercera película que le gustaría llevar ante el director Matthew Vaughn

“Tengo una idea para Kingsman. Tengo mi propia idea que me gustaría presentarle a Matthew, y creo que eso sucederá pronto, pero él tiene en marcha una gran idea propia. Entonces, quién sabe, ¿Sabes? ¿Quién sabe dónde aterrizará?”, indicó el actor.

La película más reciente de la saga principal de Kingsman, Kingsman: The Golden Circle se estrenó en 2017, pero la precuela The King’s Man debutó en 2021. Por ahora no hay promenores sobre la idea que Egerton tendría para el regreso de la entrega principal al cine, pero previamente Vaughn comentó que su propuesta para Kingsman 3 “será la conclusión de la historia de Eggsy y Harry”.