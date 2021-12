Carlos Ghosn se lanza contra Nissan: “la marca no tiene visión y no sabe dónde está yendo”

Carlos Ghosn, el ex CEO de Nissan y líder de la alianza con Renault y Mitsubishi, no se olvida de su ex compañía. El empresario brasileño volvió a la palestra para criticar lo que llamó “una falta de visión de Nissan”, y una lentitud en moverse hacia la electrificación.

Según reporta Carscoops, en conversación online para celebrar el lanzamiento de un libro, Ghosn dijo que la industria irá 100% a lo eléctrico y que, “sin embargo, Nissan no está haciendo suficiente”. Agregó que la velocidad con que se adopte el cambio determinará quién resultará el ganador de esta nueva era. El directivo utilizó el ejemplo del Nissan Leaf -modelo lanzado en 2010- para mostrar cómo Nissan se embarcó en popularizar el vehículo eléctrico bajo su mandato. “Cuando lancé el primer eléctrico de producción masiva, como saben, todos se reían y decían ‘ustedes están perdidos’”, sostuvo.

REUTERS/Androniki Christodoulou

Hace pocas semanas, Nissan presentó su plan Ambition 2030, según el cual lanzará 15 autos eléctricos antes de que termine 2030, mismo año en que ya no venderá autos con motores térmicos en China, Japón, Europa y Estados Unidos. “Están en una posición muy mala en esta carrera”, dijo al respecto Carlos Ghosn. “No hay una visión. No saben dónde están yendo, porque no tienen una imagen acerca del enorme cambios y transformación tecnológica que está sucediendo”, apuntó, según recoge también Automotive News.

(Kiyoshi Ota/Pool Photo via AP)

Carlos Ghosn fue arrestado a fines de 2018 en Japón, acusado de falsear información relativa a sus activos y de usar fondos de Nissan para propósitos personales. En 2019 escapó al Líbano (también tiene esa nacionalidad) en una cinematográfica secuencia de la que aún no hay plena claridad. En 2020, Nissan demandó a su ex líder por US$ 95 millones, alegando “grandes pérdidas financieras debido a su mala conducta”.