¿Con uno o los dos pies? Cómo se conduce un vehículo automático

Hace pocos días te contamos de una tecnología que Toyota introdujo en Japón para evitar las aceleraciones por error en vehículos automáticos, lo que diariamente ocasiona accidentes con diferentes resultados alrededor del mundo. En redes sociales algunos usuarios comentaron que esta equivocación podría evitarse simplemente administrando los pedales con ambos pies. ¿Es realmente así? ¿Los autos automáticos se conducen con uno o con dos pies?

En vehículos con cajas de cambio manual, es claro: el pie izquierdo es para el pedal de embrague, en tanto que el derecho pisa el pedal de freno o el acelerador. De hecho, en la mayoría de los autos la columna de dirección separa los pedales de embrague del de freno/acelerador. La pregunta es entonces, si un auto automático ya no tiene embrague, ¿se usa el pie izquierdo para frenar o se sigue la lógica instaurada por autos manuales de usar el pie derecho para freno y acelerador?

La verdad es en las escuelas de manejo esta duda no existe. El pie izquierdo no se debe utilizar y su lugar es el reposapiés. Pero también resulta interesante saber el porqué. “La razón para no usar ambos pies es que hay una gran chance de confundirse en una situación de emergencia. Si cometes un error pisando el acelerador en lugar del freno, hay una probabilidad mayor de verse involucrado en una colisión seria”, dice Marium Malik, instructor de manejo de All Nations Driving School, de Canadá. Este profesor de manejo durante dos décadas, agrega que al utilizar los dos pies, también se aumenta el desgaste de los frenos (al acelerar y frenar a la vez por cortos lapsos) y lo que es peor, se confunde a los conductores que vienen detrás”, ya que se encienden las luces de freno pero el auto no necesariamente pierde velocidad.

Por su parte, el gigante automotor de suministros Bosch también es muy claro en este aspecto. Señala que es natural que alguien venido de un auto manual tenga el instinto de utilizar ambos pies, pero “es un error”, detalla. Para evitarlo, recomienda sencillamente poner el pie sobre el reposapiés. Ni siquiera en estos casos resultaría natural utilizar el pie izquierdo, puesto que el embrague siempre ha de pisarse rápido y hasta el fondo, cuestión muy diferente del uso de un pedal de freno.

“Conducir con ambos pies es realmente un mal hábito para el medio ambiente, principalmente por el desgaste apresurado de los frenos y el excesivo consumo de combustible. Además, no se puede reaccionar tan rápido ni tampoco eficientemente”, suma el experto Angelo DiCicco.

Cuándo frenar con el pie izquierdo es aceptado...

Lo primero que hay que decir es que el pie izquierdo no se usa jamás para frenar en un auto de calle. Distinto es en un vehículo de competición, en el cual a menudo se utiliza esta técnica en curvas para frenar y acelerar a la vez, de manera de que el auto no caiga en el régimen de revoluciones y responda otra vez con toda la fuerza al volver a pisar el acelerador por completo.

Esto reemplaza a la antigua técnica del ‘punta y taco’ de autos manuales (frenar y acelerar a la vez con el pie derecho). Como resulta lógico, esto supone un mayor estrés a vehículos que, de todos modos, tienen componentes diseñados para soportar gran exigencia de roce y temperatura.

Ya sabes, los automáticos se conducen con un solo pie, a menos que estés disputando una carrera en un auto de transmisión automática o secuencial.

