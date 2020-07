¿Un protocolo para ganar velocidad? Toyota apunta a evitar las aceleraciones por error

Para nadie es un misterio que apretar el acelerador por error puede resultar en un grave accidente. Y, sin ir más lejos, dos días atrás te contábamos de uno de estos casos ocurrido en un concesionario de India (ver nota). Justamente con el foco puesto en prevenir dichos episodios, Toyota presentó la segunda generación del Sistema de Supresión de la Aceleración, que incorpora como gran innovación el hecho que el vehículo puede ‘adivinar’ una aceleración errónea incluso no habiendo obstáculos delante, al menos inmediatamente. ¿Cómo es posible?

Toyota estudió accidentes reales cuya causa se consideró que había sido por uso erróneo del pedal del acelerador, analizando en particular situaciones en que se había pisado el pedal a fondo. Posteriormente, se compararon las características de esas situaciones con los datos recogidos de vehículos conectados de Toyota. Al eliminar aquellos casos en que se determinó claramente que los conductores habían tenido que acelerar rápidamente a propósito, como por ejemplo al girar a la derecha o al acelerar después de una parada momentánea, Toyota pudo identificar y contabilizar los casos en que se había hecho un mal uso del pedal derecho. De esta manera, los ingenieros también supieron cuál sería la manera más inteligente de evitar esta falla humana.

Llevado a la práctica, el sistema -que debutó en Japón en los modelos Prius y Prius Plug-in Hybrid- sencillamente no permite la aceleración si es que previamente el conductor no ha tomado una de las siguientes acciones: señalizar antes de un adelantamiento, subir una pendiente, o acelerar en un espacio de dos segundos después de soltar el pedal de freno. En cualquiera otra situación, el Sistema de Supresión de la Aceleración lo detectará como una aceleración equivocada y así lo hará saber mediante una alerta en el panel de instrumentos. Tampoco es que el vehículo vaya a frenar, simplemente el acelerador no responde.

De todos modos, habrá que decir que para que este sistema inteligente actúe, es el mismo conductor quien deberá aceptar que el auto se encienda en modo Plus Support. Si alguien quiere manejar de modo más sport, también tiene la opción aunque, claro, no se beneficiará de la inteligencia artificial de su Toyota.