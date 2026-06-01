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    Maxus, Chilexpress y Gama Mobility renuevan alianza para su flota eléctrica

    La empresa de courier refuerza su flota eléctrica con 140 nuevos furgones Maxus eDeliver 3.

     

    Chilexpress anunció la incorporación de 140 unidades del furgón Maxus eDeliver 3, como parte de la renovación de su alianza estratégica con Grupo Kaufmann y Gama Mobility, una operación que apunta a fortalecer su capacidad logística y consolidar una de las mayores flotas eléctricas de última milla del país.

    La incorporación de estos nuevos vehículos permitirá optimizar los tiempos de entrega, ampliar la cobertura operativa y responder de manera más eficiente al crecimiento sostenido del comercio electrónico y los servicios de distribución urbana.

    El plan contempla un despliegue progresivo en más de 10 ciudades del país y forma parte del objetivo de Chilexpress de transformarse en una compañía cero emisiones netas de carbono al año 2035. Según la empresa, la expansión de su flota eléctrica permitirá reducir más de 875 toneladas de CO2 anualmente, cifra que podría superar las 1.200 toneladas cuando la operación alcance cerca de 200 vehículos eléctricos durante este año.

    La iniciativa considera una inversión cercana a los US$5 millones y refuerza una colaboración de largo plazo entre Chilexpress y Gama Mobility, enfocada en soluciones de movilidad sostenible para logística urbana.

    Las unidades incorporadas corresponden al modelo Maxus eDeliver 3, un furgón 100% eléctrico diseñado especialmente para operaciones de última milla. El vehículo destaca por combinar eficiencia energética, cero emisiones locales y una capacidad de carga cercana a los 1.000 kilos, características que lo convierten en una solución ideal para distribución urbana intensiva.

    Sebastián Russi, gerente general de Grupo Kaufmann, destacó que esta nueva etapa “es un paso concreto hacia una movilidad más sostenible”, mientras que desde Chilexpress, el gerente general Alfonso Díaz aseguraró que la electrificación de la flota también permitirá “importantes ahorros en costos”.

    Más sobre:NoticiasMaxusKaufmannGama MobilityChilexpressElectromovilidadVehículos eléctricoseDeliver 3

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