El vuelco más radical: la Ford F-150 Lightning, la primera eléctrica full size de la historia, ya está aquí

La noche de este miércoles quedará marcada en la historia de Ford y también del mundo automotor. Fue el día que la marca del óvalo presentó la Ford F-150 Lightning, la primera camioneta eléctrica de tamaño completo en llegar al mercado, que, a su vez, tiene la importante misión de continuar la transición hacia la electromovilidad de la best seller, iniciada por la actual F-150 híbrida convencional (este modelo no está disponible en Chile, aunque la marca analiza su importación). La primera Ford F-150 movida por dos motores eléctricos debutará con un atractivo precio de entrada de US$ 40 mil, o sea, unos $ 29 millones.

A diferencia de sus hermanas con motores térmicos, la flamante Ford F-150 Lightning 2022 estará disponible únicamente en versión SuperCrew, vale decir, en configuración doble cabina. Habrá cuatro versiones en términos de equipamiento: la XLT, la Lariat y la Platinum, además de una “versión comercial de entrada”.

En todas ellas, la Ford F-150 cuenta con dos motores y tracción 4x4. En las variantes más bajas, el dúo motriz produce 426 caballos, mientras que en el más poderoso se llega a 563 Hp, ambos con un idéntico torque de 1.050 Nm. La Ford eléctrica más capaz promete una aceleración de 0 a 100 km/h inferior a los cuatro segundos.

Asimismo, habrá dos opciones de baterías, el pack de motores de acceso se liga con un conjunto que le permite rodar hasta 370 km, en tanto que la pila de mayor capacidad faculta a la Lightning para andar hasta 483 kilómetros. Todo esto siempre en condiciones óptimas.

En los sistemas de recarga también hay caminos separados. El estándar corresponde a un sistema de 32 amperes, mientras que el de 48 amperes es opcional. Para las camionetas con el pack de baterías mayor, se incluye el sistema para 80 amperes. En el mejor de los casos, la Ford F-150 Lightning tope de línea podrá recargarse hasta el 80% en solo 44 minutos.

En lo que respecta a las capacidades, ítem importante en cualquier pick-up, la Lightning más barata arrastra hasta 3,1 toneladas, mientras que su hermana mejor equipada puede con carros de hasta 4,5 toneladas (en fase de desarrollo se la testeó incluso tirando de 1 millón de libras). En cuanto a carga, pueden llevar sobre el chasis 907 y 816 kilos, respectivamente.

La Ford F-150 Lightning está montada sobre una base diferente respecto de la actual F-150 que debutó en marzo en el país. La marca dice que las dimensiones, sin embargo, no varían más que en 2,5 mm adicionales de distancia entre ejes y de ancho, y en el largo, que se extendió en 25 mm.

Entre los detalles visuales que más destacan, se halla una luz LED blanca que recorre todo el ancho del frontal, y un capó que ha sido reconvertido en un práctico maletero con capacidad de 400 litros. Incluso Ford unió la grilla con la tapa, de manera de facilitar la carga y descarga de bolsos. En la zaga, el portalón también repite este motivo de luz LED.

Puertas adentro, la Ford F-150 Lightning también denota su nueva naturaleza. En lugar de la pantalla de 12 pulgadas de disposición horizontal que lleva, por ejemplo, la F-150 Platinum que testeamos hace unos días (ver Test Drive), la pick-up eléctrica incorpora un display de 15.5″ de disposición vertical y compatible con los dos sistemas operativos de celulares más populares.

La Ford F-150 Lightning de acceso tiene un precio de US$ 39.974, algo así como $ 29 millones de nuestra moneda. A ello, eso sí, habrá que agregar los impuestos.