La maldita primavera: Cuando la alergia se vuelve tu peor enemiga al volante de un auto

Utiliza los filtros HEPA para filtrar mejor el aire : son capaces de neutralizar mucho mejor los alérgenos. Dependiendo del volumen de polen, de la climatología y de lo que uses el vehículo, tendrás que sustituirlo cada seis o doce meses.

La concentración de polen no es la misma a lo largo del día . Los momentos más sensibles coinciden con la salida y puesta de sol por lo que es recomendable que evites conducir un vehículo al amanecer o al atardecer.

Conoce los efectos secundarios de los fármacos. Los antihistamínicos funcionan hasta casi eliminar los síntomas de la alergia durante algunas horas. Sin embargo, dichos compuestos no encajan muy bien con la conducción, ya que uno de sus efectos secundarios más clásicos es que producen una somnolencia que, dependiendo del paciente, puede ser bastante intensa. No se permite la conducción bajo los efectos de fármacos que causan letargo y, aunque ya existan los antihistamínicos de última generación que han minimizado el problema de la somnolencia, siempre se recomienda leer bien el prospecto, donde aparecerán las contraindicaciones.

No conduzcas si te afecta el tratamiento. No todas las personas reaccionan igual ante la medicación y puede que tengas más sueño de lo normal o que tus reacciones sean más lentas. Ante el menor síntoma, lo mejor es no correr riesgos y dejar de conducir. Acude al especialista para comunicarle estos efectos. En todo caso, debemos tener en cuenta que los efectos sedativos del tratamiento disminuyen al adaptarse el organismo. Por ello se aconseja retrasar los viajes largos al principio del tratamiento.