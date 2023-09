Estudio indica que conductores en Chile son agresivos, violentos y arriesgados

“La calle es una selva de cemento. Y de fieras salvajes, cómo no. Ya no hay quien salga loco de contento, donde quiera te espera lo peor”. La canción “Juanito Alimaña” de Héctor Lavoe y Willie Colon describe de buena manera lo que muchos piensan cuando deben desplazarse en la ciudad, situación que quedó de manifiesto en la Encuesta de Convivencia y Seguridad Vial desarrollada por Achs y Datavoz, donde el 59% de las personas declaró observar “mucha agresividad y violencia” en conductores y peatones.

El estudio de percepción fue realizado a más de mil personas a través de entrevistas telefónicas y abarcó las 16 regiones del país, con 1.102 encuestados de forma telefónica. El trabajo arrojó conclusiones preocupantes, ya que muestran una serie de conductas que impactan sobre la seguridad vial entre quienes conducen vehículos motorizados y su entorno.

Karina Muñoz, secretaria ejecutiva de Conaset Rodrigo de la Calle, gerente de la División Desarrollo de Producto y Estrategia Digital de la Achs Juan Carlos Muñoz, ministro de Transportes y Telecomunicaciones Generala Marcela González, Jefe de zona tránsito, carreteras y seguridad vial de Carabineros Lilian Padilla, subgerente de prevención de Achs Seguro Laboral

Los números son evidentes y preocupantes. Al ser consultados sobre su opinión acerca de la violencia vial, las respuestas fueron que:

El 36% ve “muy probable” tener un altercado físico o verbal con un conductor del transporte público

El 32% ve “muy probable” tener un altercado físico o verbal con un con un taxista

El 24% ve “muy probable” tener un altercado físico o verbal con un ciclista o usuario de scooter

El 21% ve “muy probable” tener un altercado físico o verbal con un automovilista (21%)

Lo llamativo es que, en esa misma consulta, un 20% de los encuestados admitió ya haber sido partícipe de agresiones verbales en contra otros usuarios de la vía pública.

Respecto de esta situación, Rodrigo de la Calle, gerente de la División Desarrollo de Producto y Estrategia Digital de la Achs, sostuvo que “estudios como este ayudan a dar visibilidad a un problema que evidenciamos a diario, los riesgos que impone el tipo de convivencia vial que tenemos en nuestro país. En ese sentido, como Achs queremos colaborar en el reforzamiento de medidas de prevención y generar instancias para poder reflejar el comportamiento que estamos teniendo las personas como conductores y peatones que imponen riesgos a la seguridad vial para abordarlos en conjunto con las autoridades y con esto disminuir los siniestros viales en el país”.

Karina Muñoz, secretaria ejecutiva de Conaset, comentó del estudio que “si cada uno de nosotros en las elecciones que tomamos esquina a esquina no tenemos conciencia sobre los otros con que compartimos el espacio público, y seguimos cometiendo conductas de alto riesgo como muestra este estudio, vamos a seguir lamentando un alto número de fallecidos en siniestros de tránsito. La normativa y las leyes existen para protegernos a todos y todas, y entender eso es clave”.

Falta de educación vial

El estudio de Achs y Datavoz entregó otros resultados interesantes y que deben poner en alerta a las autoridades, tanto por los hechos que realizan como por la preocupación que generan entre las personas. Entre estos destacan:

El 90% aseguró que usar el celular mientras se maneja era “muy peligroso”, pero el 40% admitió que lo ha hecho en el último año.

El 55% dijo no tener su licencia de conducir vigente

El 62% manifestó que es “muy frecuente” que los autos realicen virajes sin señalizar

El 70% confesó que es “muy frecuente” que se estacionen arriba de la vereda.

El 67% afirmó estar expuesto a accidentes de tránsito sin importar qué tan cuidadoso y respetuoso sean de las normas

Sobre estos temas relacionados con las leyes de tránsito y la seguridad vial, las personas consultadas mostraron preocupación en cuanto al conocimiento que tienen de las normas:

El 67% dijo sentir que hay poca educación vial y respeto de las leyes de tránsito por parte de los conductores

El 40% aseguró que las calles por las que transitan son peligrosas por la falta de señalización.

El 33% manifestó que las vías eran riesgosas debido a la presencia de hoyos o mala pavimentación.

El 12% reconoció estacionarse en lugares que no les correspondía (habilitados para discapacitados, embarazadas o con señal de “No estacionar”)

El 46% observó de manera “muy frecuente” a otros conductores incumplir la norma de no estacionar en lugares que no les corresponde.

El 55% dijo ver a otros automovilistas no respetar un paso de cebra, pero solo el 23% admitió dicha conducta

Sobre la falta de educación vial, la generala Marcela González, Jefe de zona tránsito, carreteras y seguridad vial de Carabineros, afirmó que “una de las medidas para reducir esta agresividad en los conductores es tener una mejor educación vial. Es por eso que este año hemos reforzado el trabajo en colegios a nivel nacional. También debemos trabajar en tener mejores vías y tener menos congestión, que es un factor importante en la irritabilidad de las personas”.

Ahora, los encuestados al ser consultados sobre qué actores son los más imprudentes y arriesgados en su comportamiento vial, el resultado fue el siguiente:

Motociclistas 49,6%

Conductores de transporte público 47,5%

Trabajadores de App (Uber, Didi, Rappi, etc) 29,6%

Automovilistas 24,7%

Ciclistas 19,8%

Peatones 18,6%

No sabe/ No responde 1,4%

Un tema interesante que también permite conocer la percepción de las personas respecto de los peligros que se pueden encontrar en las calles y que conllevan a siniestros viales, las principales respuestas obedecieron a maniobras o acciones de conductores:

El 91% encuentra muy peligroso adelantar en una zona no autorizada

El 90,8% encuentra muy peligroso realizar otras actividades al conducir (comer, usar celular, maquillarse)

El 88,9% encuentra muy peligroso zigzaguear en moto entre vehículos en movimiento

El 88,1% encuentra muy peligroso caminar en la vía pública bajo los efectos del alcohol

El 87% encuentra muy peligroso caminar distraído, leyendo, manipulando el celular o escuchando música

El 86,5% encuentra muy peligroso llevar niños menores de 12 años en el asiento delantero

El 85% encuentra muy peligroso andar en bicicleta con audífonos

El 84,4% encuentra muy peligroso andar en bicicleta sin casco

El 79,5% encuentra muy peligroso andar en bicicleta por la vereda cuando la ciclovía está disponible

“La buena convivencia vial exige un compromiso con la educación vial, un compromiso con los demás y con nosotros mismos. En ese sentido tenemos un desafío como país y nuestro propósito nos lleva a actuar en la materia. Como Achs estamos comprometidos con la generación de un Chile seguro para los trabajadores, sus familias y comunidad. Queremos lograr cero accidentes, y para ello las personas desde sus diferentes roles y el propio sentido de responsabilidad debemos aportar” acotó Rodrigo de la Calle.

El ejecutivo mencionó que en la Achs cuentan con capacitaciones E-Learning abiertas a la comunidad a través del sitio web https://achsvirtual.achs.cl/ que se llama Trayecto Seguro, “ahí están explicados los principios de convivencia vial aplicados en los distintos roles a los que uno se enfrenta a diario: peatón, pasajero, automovilista, motociclista y ciclista”, señaló.

Las mujeres son más responsables

La Encuesta de Convivencia y Seguridad Vial se dividió entre 51,1% encuestadas mujeres y 48,9% hombres. En cuanto a rangos etarios, el 21,9% tenía entre 18 a 35 años; el 29,8% tenía entre 30 a 44 años, el 24,2% tenía entre 45 a 59 años y el 24,1% dijo tener más de 60 años.

Los resultados también entregaron diferencias sustanciales en las conductas y percepciones por género.

Los hombres aseguraron que su método de desplazamiento más utilizado era el automóvil (39%) mientras que solo el 19% de las mujeres mencionó que conducir un vehículo motorizado era su principal medio de movilización, ocupando el segundo lugar detrás del transporte público (43%).

Donde también se aprecian distancias importantes es en la percepción de seguridad vial, donde las mujeres son más pesimistas:

El 70% aseguró estar expuestas a accidentes de tránsito sin importar lo cuidadosa o respetuosa que fuese con la normativa frente al 63% de hombres

Un 27% creía muy probable ser atropellada por un vehículo o motocicleta frente al 20% de hombres

El 31% de las mujeres dijo que podía sufrir un accidente de tránsito frente al 24% de los hombres

Las mujeres además expresaron mayor preocupación en cuanto a la falta de educación vial (71% vs 64% hombres) y de señaléticas (43% vs 37%) y observaron con mayor frecuencia infracciones a normas como no respetar pasos de cebra (49% lo vieron, contrastando el 40% en hombres) y el mal uso de estacionamientos exclusivos (50% vs 41%).

Los hombres, por su parte, reconocieron tener conductas más riesgosas en la vía pública: