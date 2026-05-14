Toyota presenta el nuevo Land Cruiser FJ: más compacto, versátil y listo para cualquier terreno

El nuevo Toyota Land Cruiser FJ ya está entre nosotros. Y llega con un objetivo: ampliar el alcance del icónico todoterreno hacia nuevos usuarios y estilos de vida.

Desarrollado bajo el concepto “Freedom & Joy”, la propuesta tiene movilidad, capacidad off-road y facilidad de uso diario dentro de un formato más compacto y maniobrable, sin perder los atributos tradicionales de la gama.

El Land Cruiser FJ se suma a las actuales series 300, 250 y 70, posicionándose como una alternativa más accesible y versátil dentro de la gama.

Uno de los aspectos más relevantes del nuevo modelo es su estructura con chasis tipo ladder frame, una solución clásica en vehículos todoterreno que garantiza resistencia y rigidez para enfrentar terrenos complejos. Toyota adaptó la plataforma utilizada en la serie IMV, reforzando la rigidez lateral y optimizando la estabilidad mediante una distancia entre ejes más corta.

Precisamente, el nuevo FJ apuesta por dimensiones más compactas. Mide 4.575 mm de largo, 1.855 mm de ancho y cuenta con una distancia entre ejes 270 mm más corta que la del Land Cruiser 250. Gracias a ello, ofrece un radio de giro de apenas 5,5 metros, mejorando considerablemente la maniobrabilidad tanto en ciudad como en rutas estrechas o senderos off-road.

Pese a las reducciones, Toyota mantuvo excelentes capacidades todoterreno, incluyendo importantes ángulos de ataque y salida, gran despeje al suelo y una articulación de suspensión comparable con la legendaria Serie 70.

El motor elegido es un bloque bencinero atmosférico de 2,7 litros y cuatro cilindros, capaz de desarrollar 163 HP y 246 Nm de torque, asociado a una transmisión automática 6 Super ECT y sistema de tracción integral parcial.

La suspensión combina un esquema delantero de doble horquilla con eje rígido trasero de cuatro brazos, mientras que el equipamiento off-road incluye bloqueo electrónico de diferencial trasero, control de descenso DAC y asistente de partida en pendiente HAC.

En diseño, el Land Cruiser FJ conserva la clásica silueta cuadrada de la familia, priorizando habitabilidad y capacidad de carga. Destacan sus líneas robustas, guardabarros marcados, focos en forma de “U” y un neumático de repuesto montado en la parte trasera, evocando modelos históricos de la marca.

El interior ofrece configuración para cinco pasajeros y un maletero de hasta 795 litros, además de un completo equipamiento tecnológico que incluye pantalla multimedia de 12,3 pulgadas, monitor panorámico, alerta de punto ciego y el paquete de asistencias Toyota Safety Sense.

Junto con el nuevo Land Cruiser FJ, Toyota también anticipó el prototipo del futuro “Land Hopper”, un pequeño vehículo eléctrico de movilidad personal pensado para aventuras outdoor y capaz de transportarse dentro del propio SUV.