Saluden al Porsche Cayenne Turbo Coupé 2022, nuevo rey en el circuito Nürburgring Nordschleife

Porsche está por sacar del horno otra de sus bombásticas creaciones y/o evoluciones: esta vez, el Cayenne Turbo Coupé 2022, actualización del modelo que la marca comercializa en Chile desde 2019. Y como buena marca deportiva que es, antes de dar a conocer cualquier tipo de especificación de este nuevo familiar más picante de la gama, Porsche anuncia que el próximo integrante se anotó este 14 de junio con el record en Nürburgring Nordschleife para los vehículos de su clase. El Cayenne Turbo Coupé hizo un tiempazo de 7:38.925, certificado ante notario, recortando así en casi cuatro segundos la marca del Audi RS Q8 (7:42.253).

“Durante los primeros metros del Nordschleife en este Cayenne, tenía que mirar alrededor para estar realmente seguro de que iba sentado en un espacioso SUV. La precisión de la dirección y la increíble estabilidad del eje trasero me daban mucha confianza en la sección de Hatzenbach”, comentó Lars Kern, que ha participado en el desarrollo del modelo. El alemán es buen conocedor del Infierno Verde y ya tenía los records de la pista a los mandos del Porsche 911 GT2 RS y del eléctrico Porsche Taycan.

“En los bruscos cambios de dirección en curvas rápidas, como los que se producen entre Hohe Acht y Eiskurve, no se acusa el balanceo ni la tendencia al subviraje. Incluso en esta zona tan técnica, el Cayenne Turbo Coupé es un vehículo fácil de controlar”, cuenta este conocedor como pocos de Nürburgring. “Normalmente, las ruedas se despegan del asfalto en los rasantes de Pflanzgarten I y II, pero con el Cayenne la sensación es suave y tranquila. Aunque se produce un largo recorrido de la suspensión, la carrocería se mantiene firme y controlada. El grupo propulsor ofrece también una impresión sensacional, con mucha potencia cuando se solicita y unos cambios de marcha perfectos”.

Lars Kern inició su vuelta récord en el circuito de Nürburgring Nordschleife a las 11.31h del 14 de junio, con una temperatura de 23º C y 46º C en la pista. Cruzó la línea de meta 7:38.925 minutos más tarde. Para proteger al piloto, el Cayenne iba equipado con un asiento de competición y barras antivuelco. El notario confirmó que se trataba de un vehículo de producción con una carrocería ligeramente camuflada, que hará su debut mundial dentro de poco tiempo. Los neumáticos utilizados para la vuelta record fueron unos Pirelli P Zero Corsa de 22 pulgadas, desarrollados específicamente para este nuevo Cayenne y que se montarán de serie en este SUV ultradeportivo.

El anterior record del Audi RS Q8 databa de fines de 2019 (7:42.253). El modelo de los cuatro anillos le había quitado la corona a su compatriota Mercedes-AMG GLC 63 S, que a su vez había anotado un crono de 7:49.369. Y así se van los alemanes...

El saliente Porsche Cayenne Turbo Coupé lleva un V8 biturbo 4.0 litros de 550 caballos y 770 Nm de par máximo. Dispone de un sprint de 0 a 100 km/h de solo 3,2 segundos. ¿Habrá recibido más retoques en esta versión que ya se colgó el record del Infierno Verde?