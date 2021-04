Volkswagen ID.4 gana el premio World Car of the Year

Festejo mundial para Volkswagen. La marca alemana consolidó la gran aceptación que está logrando con el ID.4 y coronó su temporada con el premio World Car of the Year, uno de los galardones más importantes del mundo desde que se instauró en 2003.

La votación fue realizada por un jurado compuesto por 93 periodistas de la industria automotriz, quienes le entregaron el trofeo principal al modelo eléctrico de los alemanes, el cual cumplía con las exigencias de haber fabricar al menos 10 mil unidades al año y comercializarse en al menos dos continentes.

“Estamos especialmente contentos porque nuestro ID.4 haya sido nombrado World Car of the Year”, dijo Ralf Brandstätter, CEO de Volkswagen, agregando que “no sólo porque se trata de uno de los premios de automóviles más importantes del mundo, sino porque el jurado también ha premiado una gran idea y un gran equipo. El primer modelo ID. para los mercados clave de Europa, China y Estados Unidos que nos permite llevar nuestra ofensiva eléctrica por todo el mundo. ¿Un auto que convence, una gran idea y el premio de World Car of the Year? Para nosotros, todo eso junto va muy bien”, concluyó.

Los ganadores del presente año son:

Volkswagen ID.4: World Car of the Year

El Volkswagen ID.4, el SUV eléctrico que marca la nueva aventura de los alemanes en la era de la electrificación, se impuso al Honda-e y al Toyota Yaris, tomando el lugar de privilegio que ganó el año pasado el Kia Telluride.

Honda-e: World Urban Car:

2020 Honda e

El Honda-e, el nuevo modelo eléctrico de la casa nipona, que se caracteriza por su estilo retro y avanzada tecnología, se quedó con el premio urbano superando a sus compatriotas Honda Fit (Jazz) y al Toyota Yaris.

Mercedes-Benz Clase S: World Luxury Car:

La categoría de alta gama cayó en manos de la nueva generación de la Clase S de Mercedes-Benz, sedán que se impuso al Land Rover Defender y al Polestar 2.

Porsche 911 Turbo: World Performance Car:

El deportivo por excelencia sigue superándose. En esta ocasión, el Porsche 911 Turbo se coronó como el mejor deportivo sobre el Audi RS Q8 y el Toyota GR Yaris.

Land Rover Defender: World Car Design of the Year

El legendario todoterreno Defender de Land Rover se quedó con el premio al mejor diseño tras alcanzar la mayoría de votos, dejando atrás al Honda-e y al Mazda MX30

Akio Toyoda: World Car Person Of The Year:

El Presidente y CEO de Toyota Motor Corporation se llevó la distinción al personaje más relevante del año, tomando el relevo de Carlos Tavares (Group PSA), ganador de año anterior.