Balance tras Cogrid: nuevo sistema frontal mantiene a 6 damnificados, 522 personas aisladas y 207 viviendas dañadas

Del total de personas aisladas, 419 están en la Región de Maule. “Son personas que están aisladas por razones de conectividad en materia de caminos. No es que no haya comunicación con ellos, que no estén con electricidad, con comunicaciones”, precisó el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve.