Caso Monsalve: Cordero aclara que no hay antecedentes de que las grabaciones incautadas del Hotel Panamericano estén adulteradas

El exministro de Justicia y nuevo subsecretario del Interior, Luis Cordero (Ind.) aseguró este domingo que las grabaciones de las cámaras de seguridad del Hotel Panamericano a las que tuvo acceso la Unidad de Inteligencia de la Policía de Investigaciones (PDI) en el marco del caso Monsalve se encuentran en poder de la Fiscalía y que no tienen indicios de haber sido adulteradas.

Cordero, en conversación con el programa Estado Nacional de TVN, hizo alusión a la solicitud que realizó su antecesor, Manuel Monsalve, a la PDI para que revisaran las cámaras del hotel en el que se hospedaba y en el que presuntamente habría ocurrido la violación de la que denunció ser víctima una funcionaria de la subsecretaría.

“Antes que se presentara la denuncia (por violación) ante el Ministerio Público, se habría requerido un informe policial de inteligencia, que es de acuerdo a la Ley de Inteligencia. En contexto de eso, se recopiló información que era de acceso público, respecto de las cuales no hay medidas intrusivas que estaban asociadas a alguna autorización judicial o que formaban parte de alguna investigación”, relató.

“Lo que quiero decir con esto, que la Policía de Investigaciones actuó estrictamente ajustada a protocolo y a la ley respecto a una situación que no se condecía ni nada tenía que ver con una denuncia penal que estaba siendo objeto de investigación”, explicó.

Al ser consultado sobre si el exsubsecretario incurrió en un delito al solicitar los registros, Cordero respondió: “A mí no me corresponde pronunciarme sobre los delitos, solo le quiero decir que además de los generales que están vinculados a delitos funcionarios, están otros que están asociados a la propia ley de inteligencia. Pero en cualquier caso, quiero hacer esa distinción. Creo que es muy relevante hacer la distinción, porque a mí me parece conveniente, para la tranquilidad de todos los chilenos y las chilenas, garantizar el correcto funcionamiento del proceso de las policías”.

“El Ministerio Público está llevando a cabo la investigación y no hay ningún antecedente que dé cuenta que existan imágenes adulteradas, que por el contrario existen esas imágenes para efectos de la investigación. Cualquier otro detalle yo no lo puedo entregar, pero sobre la prueba no hay ningún indicio sobre alteración de la prueba”, aseguró.

En ese sentido, aclaró que dichas grabaciones se encuentran en manos del Minsiterio Público.