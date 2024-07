Concejala de Lo Espejo aduce motivos políticos tras ser vinculada con el narcotráfico: “No me afecta porque yo he hecho mi trabajo íntegramente”

La concejala de Lo Espejo Carolina Mena se refirió este martes a la serie de cuestionamientos que ha surgido en su contra tras ser mencionada en un reportaje de T13, donde se señaló que la autoridad mantendría presuntamente vínculos con narcotraficantes de la comuna.

En entrevista con CHV Noticias, la funcionaria municipal adujo que estos reproches responden a motivos políticos, luego de que se revelara el domingo que ella arrienda un inmueble en la población José María Caro, que es de propiedad de un conocido comerciante y dirigente deportivo ligado al narcotráfico.

Tras el reportaje de T13, desde el partido Demócratas decidieron la suspensión de su militancia -y que no apoyarán su reelección- mientras se resuelve el caso de manera definitiva.

“Yo creo que esto es netamente político, esto es algo político. Todo el tiempo me han querido golpear, acá la administración. No me siento cómoda en los concejos, me silencian el micrófono, en las redes sociales también se me golpea”, sostuvo Mena.

En torno a los vínculos con el sujeto apodado “El Poroto”, la edil detalló que “yo le arriendo la casa a Héctor Cárdenas, que es un traficante y está procesado por esto, por lo otro. La verdad es que no tengo idea del tema de procesos ni de tráfico, pero yo le arriendo más bien a Patricia, que es su esposa. El vínculo parte desde la niñez cuando estudiamos y desde ahí yo la conozco, entonces me enteré que esa casa se iba a desocupar y yo hablé con ella y ella accedió a arrendármelo”.

Pese a ello, aseguró desconocer las investigaciones por tráfico de drogas y homicidio que están en curso en contra de su arrendador, remarcando que “tampoco tengo conocimiento de que él haga algo ilícito”.

“En eso yo he sido súper tajante. Uno tiene que tener responsabilidad con lo que habla, porque uno enloda a las personas con solamente hablar algo que no tiene conocimiento. Yo no tengo conocimiento de eso”, agregó.

Considerando la revelación de estos presuntos vínculos con personas del ámbito delictual, ya que además compartiría amistad en redes sociales con otras personas ligadas a la venta de drogas, y considerando que Mena integra el consejo de seguridad municipal, la concejala admitió que esta situación no le afecta en el desempeño de sus labores.

“No me afecta como concejala porque yo he hecho mi trabajo íntegramente. No tengo ningún vínculo con aquellos, mi trabajo lo hago a diario”, puntualizó.

Cabe señalar que, horas antes, desde la alcaldía de Lo Espejo, señalaron que durante la creación de la Dirección de Seguridad, Mena en su calidad de concejala se habría negado a aprobar dicha iniciativa en tres ocasiones: el 14 de septiembre, 21 de septiembre y 19 de octubre de 2022.

En tanto, este miércoles se llevará a cabo una nueva sesión del concejo municipal, instancia que se avizora será compleja y tensa debido a los cuestionamientos que tanto los mismos concejales como la alcaldesa Javiera López (RD) han expuesto en contra de su par.