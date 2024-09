Corte de Santiago rechaza abrir sumario en contra del ministro Antonio Ulloa por menciones en el caso de Luis Hermosilla

Una serie de nombres, hasta ahora publicados, son los que aparecen en los chats del abogado Luis Hermosilla, en el marco de la investigación en su contra en el denominado caso Audio. Sin embargo, hay una arista de esas conversaciones que no sólo ha tocado al mundo político, sino que incluso a algunas de las esferas más altas del Poder Judicial.

Es el caso del ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Antonio Ulloa, quien en una serie de mensajes es mencionado por las gestiones que abría realizado el penalista, quien está en prisión preventiva, para que el magistrado llegara al tribunal de alzada. Corte que recientemente resolvió no abrir un sumario en contra del juez.

La decisión, según pudo conocer La Tercera, fue revisada por el pleno de la Corte de Santiago, donde se decidió rechazar la apertura de la indagatoria administrativa al considerar que los hechos estaban relatados en las conversaciones del otrora reputado abogado están prescritos.

El rechazo, que fue en una votación dividida, también consideró que los hechos no ameritan el instruir un sumario.

Las conversaciones que fueron analizadas para llegar a la decisión del tribunal respecto a Ulloa, fueron publicadas por Ciper en marzo del 2024. En aquel entonces, al igual que las gestiones que habría realizado Hermosilla en favor de Ulloa, también se señaló que abría recibido la misma ayuda el ahora ministro de la Corte Suprema, Jean Pierre Matus. Mensajes que fueron negados por el supremo y expuestos posteriormente por citado medio.

Las explicaciones de Ulloa

Ante el reportaje de Ciper que reveló las gestiones de Hermosilla en favor del ministro Ulloa, fue el propio magistrado quien reconoció las conversaciones al mismo medio.

Sobre las gestiones que realizó el penalista en su primer intento de llegar a la Corte el 2019, Ulloa afirmó que “a Luis lo conozco desde hace unos cuatro o cinco años, cuando yo era ministro en Copiapó, y en esa oportunidad postulé como ministro a Santiago, quedé en terna, y bueno, ahí un amigo me dijo ´tengo contacto con Luis Hermosilla y él te puede ayudar para que te nombre el Presidente Piñera’, o el ministro de Justicia, el señor Larraín, y bueno, ahí lo conocí. Pero me fue mal en esa terna, no me nombraron”.

Respecto al segundo intento, el del 2021, el ministro sustuvo que desde el primer intento de llegar a la Corte en Santiago “que tengo conversaciones con él, como tengo con muchas personas. De hecho, diariamente le mando un saludo en la mañana a través de un poema de algún autor. Tengo un grupo de gente al que yo le mando estos poemas todos los días, y entre ese grupo está el señor Hermosilla”.

“También lo he conocido y lo he visto en reuniones sociales y de amigos. Hace tiempo que no lo veo, desde que pasó todo esto. El año 2021 me incluyeron en otra terna, y ahí me nombraron. Ya casi terminando el gobierno del Presidente Piñera. Y ahí también me ayudó Luis. Él hizo el intento de ayudarme y resultó, claro que sí”, agregó.