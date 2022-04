¿De cuánto es la multa por no sufragar en el Plebiscito de salida?: Servel entrega detalles y hace llamado a actualizar domicilio electoral

Esta mañana el ministro secretario general de la Presidencia, Giorgio Jackson, junto al presidente del Servel, Andrés Tagle se refirieron a la importancia de revisar el domicilio electoral y actualizarlo si es necesario, advirtiendo que sólo quedan tres días para realizar este trámite frente al próximo Plebiscito Constitucional del 4 de septiembre, el cual es con sufragio obligatorio para la ciudadanía.

Al respecto, recordó Tagle, el cierre del registro electoral se produce a partir del día 2 de mayo. “Por lo tanto el 1 de mayo va a ser el último día en que se puede hacer modificaciones al registro electoral de todo tipo”, indicó.

“Hemos estado en una campaña invitando a todos electores a revisar su domicilio electoral en la página web miconsulta.servel.cl y actualizarlo si no lo tiene actualizado o corregido”, añadió.

Según recordó, para esta elección es muy importante que las personas tengan actualizada esta información, pues hace una semana se aprobó en el parlamento una ley que acerca al elector al local más cercano de su domicilio.

Al respecto, el ministro Giorgio Jackson hizo hincapié en este tema, indicando la importancia de realizar este trámite. “Antes de esta elección el Servicio Electoral asignaba una mesa dentro de la misma comuna pero no necesariamente en la zona más próxima. Eso significaba -como muchas personas lo han vivido- que muchas veces el local de votación exigía encontrar un medio de transporte para poder desplazarse, y muchas veces en esos días el transporte no es tan expedito, no es tan fácil”.

“Por lo mismo es que estamos invitando a todas las personas a que hagan este cambio de domicilio al lugar que habitan para que puedan acceder a un desplazamiento que sea mas sencillo”, añadió. “Esperamos que todas las personas puedan emitir su opinión a si cambiar la Constitución o no”.

En cuanto a cuántos se esperan que acudan a votar, la autoridad indicó que era difícil realizar estimaciones pues previo a esto había voto voluntario, y anterior a eso, cuando existía obligatoriedad de voto, la inscripción era la voluntaria.

“No tenemos experiencia desde la cual podemos comparar, por lo tanto es muy difícil hacer una estimación”, sostuvo. “Sin duda toda intuición puede decir que esta votación se va a elevar, que va a aumentar la participación (...) pero en el caso específico de un número, no tenemos punto de comparación, por lo tanto cualquier estimación que uno pueda dar no necesariamente va a estar basado en información fidedigna, sino mas bien en estimaciones”.

Cómo actualizar el domicilio electoral

El trámite para actualizar el domicilio electoral, explicó el presidente del Servel, se puede realizar de tres formas: por internet a través de Clave Única, presencialmente en las oficinas de Chile Atiende, o en las oficinas regionales del Servicio Electoral.

Para esto, el único requisito es llevar la cédula de identidad.

“Nosotros incluso haciendo un esfuerzo por parte de nuestro personal, vamos a atender en las oficinas regionales del Servicio Electoral este sábado y este domingo” sostuvo. El horario para esos días será de 9.00 am hasta las 5.00 pm.

El voto para el plebiscito de salida, recordó Tagle, es obligatorio, por lo tanto las personas deben sufragar si no quieren ser multadas.

De no hacerlo, indicó, las personas arriesgan una multa que va de media UTM, que es aproximadamente 27 mil pesos, a un máximo de 3 UTM (unos 167 mil pesos).

¿Cuáles son las justificaciones para no ir a votar?

La obligatoriedad es para las personas que tienen domicilio electoral en Chile. Así, serán excusados aquellos que estén a más de 200 km de distancia del lugar de sufragio el día de la votación, aquellos que tiene que realizar actividades relacionadas con la elección en ese momento, como por ejemplo las Fuerzas Armadas, y aquellos que tengan por ejemplo, un problema de salud.

En esos casos, la persona debe presentar los antecedentes al juez de policía local, quien determinará si corresponde o no la multa.