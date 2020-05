Lo que tienes que saber este jueves en La Tercera: Santiago entra en modo tensión por abastecimiento, los pasos que vienen en el gobierno y qué hacer durante el confinamiento

No hubo caso. Ni el llamado de las autoridades a la responsabilidad, ni un listado de establecimientos que funcionarán durante el confinamiento evitaron aglomeraciones en el comercio de la capital. No habían pasado ni 30 minutos desde que el gobierno decretó cuarentena total para el Gran Santiago (38 comunas de la RM), y en distintas cadenas de supermercados habían filas kilométricas. Imágenes de capitalinos agolpándose para comprar, principalmente mercadería y combustible, daban cuenta de la tensión y el temor a un eventual desabastecimiento. Y es que el inicio del mayor confinamiento desde la llegada del Covid-19 al país (comienza mañana a las 22 horas), no significa que los servicios básicos vayan a estar cerrados. Es más, tal como ha ocurrido en otras oportunidades, estarán mediante la Comisaría Virtual de Carabineros los permisos correspondientes para las diligencias que se necesiten. Pero ojo, porque también habrá una mayor fiscalización para garantizar el cumplimiento de todas las medidas sanitarias que buscan frenar el brote de coronavirus en Chile. Desde los ministerios de Interior y Defensa anunciaron que 14 mil efectivos de las FF.AA y Carabineros se desplegarán por toda la región.

› Los llamados de Piñera a los alcaldes y los pasos que vienen en el gobierno. En La Moneda venían analizando hace algunos días decretar cuarentena en lo que denominan como Santiago urbano, lo que el Mandatario zanjó ayer. Factores sanitarios, económicos y de seguridad se pusieron sobre la mesa para estudiar la nueva medida.

› Qué hacer y cómo hacerlo durante el confinamiento. Millones de santiaguinos deberán acostumbrarse a organizar su vida bajo una inédita restricción. La mayoría de los servicios estarán disponibles. Lo fundamental es contar con los permisos legales y respetar los horarios de cada uno.

› Con sobre el 70% de la actividad en la RM paralizada, se prevé que el Imacec caería hasta 15% en mayo. Si en la Encuesta de Expectativas Económicas del Banco Central, publicada el martes, se esperaba una contracción de 7,2% en el segundo trimestre, ahora, los expertos prevén una merma de entre 8,5% y 11%.

› Villas miseria: el nuevo foco del Covid-19 en Buenos Aires. En los últimos días el virus ha golpeado con fuerza estos asentamientos vulnerables. El 29% del total de casos de la capital pertenecen a estos barrios.

› Prohibido escupir, besar el balón y cambiar camiseta: los cambios reglamentarios para Libertadores y Sudamericana. La Conmebol dio a conocer modificaciones en las normas de ambos torneos, mediante un protocolo de higiene y prevención a seguir por jugadores y oficiales.

El gobierno cambia de tono frente a la pandemia

Ya habían advertido que mayo sería un mes particularmente duro, y diferentes sectores pedían que las medidas que se tomaran fueran igualmente drásticas. Si no fueron los actores de la mesa sociales o desde las municipalidades los que convencieron al ejecutivo, fueron las cifras. La Moneda decretó cuarentena general en todo el Gran Santiago, trasladando un discurso conforme con los logros en el manejo de la emergencia a uno consciente de gravedad de la situación y que suplica a la ciudadanía que se haga cargo de su propia responsabilidad.

Opinión

“Este episodio parece demostrar que Revolución Democrática ha conseguido empaquetar de manera distinta las viejas costumbres que exhibe el resto de la clase política, a la que sin duda pertenece. En buen chileno: Jackson y sus compañeros son la misma cuestión no más, pero con un envoltorio distinto”. Juan Ignacio Brito, periodista.

Frase del día

“La falta de confianza recíproca nos jugó una mala pasada” Jaime Mañalich, ministro de Salud, en entrevista con La Tercera sobre la gestion del gobierno frente a la pandemia.

Editorial

La responsabilidad ciudadana frente a la pandemia

“Es acertado que la autoridad haya decretado medidas severas de confinamiento, pero si no hay cooperación de la ciudadanía en cumplirlas, el escenario podría tornarse aciago”.

Recomendamos

Paula: Labores domésticas en cuarentena: “Nunca había peleado tanto con mi marido como este mes”

En estas semanas en que ambos han tenido que estar en la casa, él se encierra en el escritorio y es ella la que se hace cargo de todo lo demás.

Práctico: Datos para abastecerse sin salir de casa: frutas y verduras

¿Se puede estar en cuarentena sin dejar de tener todo lo que necesitamos? En esta serie de artículos te entregamos datos y opciones de delivery para que no te falte nada sin poner un pie en la calle.

Culto: Natalia Lafourcade canta y habla desde México: la cantautora estará en el programa Sesiones íntimas de Culto

Una de las artistas más relevantes de México habla en esta entrevista desde su encierro, detalla su nuevo álbum y opina sobre cómo sus compatriotas y su gobierno han enfrentado la pandemia. Este diálogo de forma íntegra se podrá ver en el programa Sesiones íntimas de Culto, este jueves 14, a las 15.00 horas, a través de la web y el Facebook de La Tercera y Culto.

Qué Pasa: “Ahora todo es urgente”;“No hay horario”;“Mis niños me interrumpen”;“Piensan que estás viendo tele”: seis testimonios de chilenos haciendo teletrabajo

Estudio muestra la extrema molestia de muchas personas por cómo las empresas habilitaron el teletrabajo. Horarios más extensos, aumento de las cuentas y la casa no tiene las mismas condiciones que una oficina.

Ojo con...

08:50 / El Ministro de Hacienda, Ignacio Briones, junto al Ministro de Economía, Lucas Palacios, informa sobre créditos con garantía estatal Fogape y aseguramiento de cadena de abastecimiento durante el periodo de cuarentena.

09:30 / El director del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la Universidad Católica, David Bravo, realiza la presentación a la prensa de la encuesta especial por empleo Covid-19.

12:00 / El Ministro de Relaciones Exteriores, Teodoro Ribera, junto al Ministro de Salud, Jaime Mañalich, y el Subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales, Rodrigo Yáñez, recibe un avión que traslada donaciones gestionadas por la Embajada de Chile en China.