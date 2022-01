Lo que tienes que saber este miércoles en La Tercera: qué hacer con los diputados sin vacuna, la expectación por la posible nominación de Marcel en Hacienda y los nuevos cambios tributarios para financiar la PGU

Qué hacer con los parlamentarios sin vacuna: el debate que surgió tras el contagio de diputada PS

El contagio de la diputada socialista Jenny Álvarez, quien no posee su esquema de inoculación contra el Covid-19, no solo derivó en que toda la bancada de su partido debiera someterse a una cuarentena preventiva, sino que también instaló un controvertido debate respecto de si se debe permitir o no que parlamentarios sin sus vacunas asistan al Congreso.

Si bien la Constitución no permite obligar a los legisladores a que se vacunen ni tampoco se les puede prohibir ingresar a la sala y participar de las sesiones, en una reunión de comités convocada de emergencia se acordó evaluar la posibilidad de incorporar medidas especiales para quienes no cuenten con su pase de movilidad al día en la reforma constitucional que se tramita en el Senado para regular las sesiones telemáticas en pandemia.

“No podemos prohibirle el acceso a la sala a ningún diputado (…) pero veremos si puede haber excepciones para personas que se encuentren en esta condición (de no vacunados)”, explicó el vicepresidente de la Cámara, Francisco Undurraga. Sin embargo, también advirtió que aquí “hay un desafío futuro para la ciudadanía completa, porque no podemos estar haciendo leyes solo para los parlamentarios”.

Y aunque en la actual conformación de la Cámara la situación de Álvarez es excepcional, pues representa el único caso de un legislador que no se ha vacunado, el escenario podría cambiar en marzo, considerando que se incorporarán 90 nuevos diputados y que sobre muchos de ellos se desconoce su postura frente a las vacunas contra el coronavirus. Lee más de esta historia.

Alta expectativa por posible nominación de Mario Marcel en el Ministerio de Hacienda

La posibilidad de que el Presidente electo, Gabriel Boric, opte por el actual presidente del Banco Central, Mario Marcel, para encabezar el Ministerio de Hacienda es vista con entusiasmo por distintos economistas, quienes señalan que sería una muy buena señal para la economía del país.

“Sería sorprendente, una gran noticia, porque si hay una persona que resume lo que han sido estos 30 años con políticas públicas bien hechas, es Mario Marcel”, dijo el director del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la UC, David Bravo.

“(Su nominación) le daría confianza al mercado. Imagino que, si llegara a aceptar, tendría que ser bajo condiciones estrictas y no haría medidas populistas”, agregó el economista de Geminis, Alejandro Fernández.

“Tiene un amplio conocimiento monetario, macroeconómico y fiscal, y además credibilidad. En el mercado no habría dos visiones. Es la mejor carta que pueda haber (…) los mercados estarían muy tranquilos”, concluyó Patricio Rojas, de Rojas y Asociados. Lee más de esta historia.

A foco...

>Gobierno agrega seis cambios tributarios para financiar la Pensión Garantizada Universal

Con la apuesta de asegurar los apoyos para despachar a la brevedad el proyecto que crea una Pensión Garantizada Universal de $ 185 mil, el gobierno se abrió a introducir nuevas fuentes de financiamiento:

> Nuevo impuesto a bienes de lujo: se crearía un gravamen anual de 2% que se pagará de manera adicional a los permisos de circulación para automóviles con una tasación superior a los $ 40 millones, además de yates, helicópteros y aviones de uso privado.

> Aumento de sobretasa del impuesto territorial: la idea es elevar la tasa marginal que se aplica a las propiedades y bienes raíces de alto valor, en este caso, del tramo superior de avalúos fiscales (es decir, sobre los $ 900 millones) desde un 0,275% a un 0,425%. La medida afectaría a unos 18 mil contribuyentes.

> Eliminación del crédito por inversiones en activos fijos: esta herramienta ya no estaría disponible para las empresas con un promedio de ventas anuales superior a 100.000 UF.

> Fin a los beneficios del leasing: se eliminaría la exención que se aplica a los contratos de leasing, los que al ser considerados tributariamente como un arrendamiento, actualmente permiten deducirse como gasto.

> Excedentes de libre disposición: también se eliminaría la exención tributaria que gozan estos saldos a los que pueden acceder algunos pensionados y que ahora pasarían a tributar el Impuesto Global Complementario.

> Cambios en el sector minero: se modernizaría el sistema de concesiones, aumentándose el valor de las patentes por exploración y por explotación.

En perspectiva: el costo fiscal en régimen de la PGU estimado por el gobierno es de 0,95% del PIB, donde el diseño original de eliminación y reducciones de distintas exenciones tributarias aportarían un 0,35% del PIB. Esta última cifra crecería a un 0,67% del Producto con las medidas de recaudación adicionales anunciadas por Hacienda. Lee más de esta historia.

Atención con...

> Reinfecciones de Covid-19. Los contagios entre pacientes recuperados de coronavirus se han triplicado durante la última semana, pasando de representar un 0,5% de los casos totales a un 1,65%. Expertos culpan a la variante ómicron. Sigue leyendo

> Primera dama. Aunque en la campaña se dijo que era un cargo que se podía eliminar, la pareja de Gabriel Boric, Irina Karamanos, anunció ayer que sí asumirá como primera dama, pero que buscará reformular sus funciones. Sigue leyendo

> El reemplazo de la PSU. El Ministerio de Educación presentó ayer el nuevo examen para postular a las universidades. Se llama Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES) y se comenzará a aplicar para el proceso de admisión 2023. Sigue leyendo

Editorial

Parlamentarios y reglas sanitarias

A raíz del caso de una diputada que no ha completado su esquema de vacunación, cabe esperar que el Congreso revise sus protocolos sanitarios y evite dar la impresión de que sus reglas son distintas de las que se aplican para el resto de la ciudadanía.

Opinión

» La paridad en disputa

Los aires de cambio suelen ser embriagadores. Sin embargo, la historia le da la razón a Simone de Beauvoir. Los derechos de las mujeres son triunfos frágiles respecto de los cuales hay que permanecer siempre vigilantes.

Por Yanira Zuñiga

» Libertad de expresión

El “compromiso ideológico” y la parcialidad de varios medios con la izquierda radical están en tránsito a ser una dificultad concreta para la buena marcha de la democracia nacional, que necesita de mayor veracidad y objetividad.

Por Álvaro Pezoa

El café diario

En portada

