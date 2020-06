Lo que tienes que saber este miércoles en La Tercera: Universidades iniciarán segundo semestre online, Senado aprueba sanciones por incumplimiento de cuarentenas y Chile supera los 200 mil casos tras ajuste del Minsal

Cuando la crisis sanitaria parece no ceder, y entre muchos cambios originados producto de la pandemia, las universidades alistan el inicio del segundo período académico de 2020 de manera remota. Así, tras la suspensión masiva de las clases presenciales en marzo, como medida preventiva al brote de Covid-19, los establecimientos proyectan que la siguiente fase partirá en formato online a mitad de agosto (y no en julio como ocurre tradicionalmente). Con esto, todo parece indicar que las aulas virtuales llegaron para quedarse y que mientras el contagio de coronavirus se mantenga como principal amenaza, las instituciones deberán trabajar en la logística de una modalidad mixta para reducir la capacidad de las salas y el contacto entre alumnos en el futuro. De cara a una “nueva normalidad” educativa, resulta clave el debate internacional en torno a esta materia. Por ejemplo, en la actualidad algunas naciones europeas como Francia o España, afinan detalles de protocolos para regresar a las salas. No obstante, existen casos particulares como la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, donde los estudiantes podrían recibir educación online hasta 2021.

› Senado aprueba aumentar sanciones por incumplimiento de cuarentenas. Iniciativa agrava penas de quienes “pongan en peligro a la salud pública” y a empleadores que obliguen a trabajadores a romper aislamiento preventivo. Norma pasa ahora a la Cámara de Diputados.

› Ajuste del Minsal: Chile supera los 200 mil casos. Se añadirán oficialmente, este miércoles, 31 mil personas al listado, con lo que la cifra llega a 215 mil habitantes.

› Cobertura del Ingreso Familiar de Emergencia genera roces entre oposición y el gobierno. Parlamentarios cuestionaron que el Presidente Piñera dijera que el beneficio llegaría a 2,1 millones de familias, ya que eso no quedó establecido. Briones puntualizó que ese universo fue visto en el acuerdo.

› Beijing eleva alerta tras brote “extremadamente grave”. Ante el nuevo foco surgido en un mercado, se restringió el transporte, se cancelaron las clases presenciales y se recomendó la vuelta al teletrabajo.

› La nueva normalidad de la Premier League 100 días después. Hoy se reanuda la primera división inglesa, la mejor liga del mundo, con un estricto protocolo de seguridad e higiene, tras estar detenida desde el 9 de marzo. El Liverpool tiene a la vuelta de la esquina su primer título en 30 años.

¿Se recupera la economía mundial?

Después de meses de números y realidades desastrosas por la crisis económica gatillada por la pandemia del coronavirus, los mercados internacionales comienzan a celebrar algunos indicios de recuperación. Sin embargo, a medida que en Europa y Estados Unidos comienzan a reiniciar su actividad y juegan a que es posible volver en un corto plazo a la normalidad, los expertos advierten que el camino será duro. ¿Qué expectativas existen sobre la reactivación de la economía mundial?

“La pandemia nos obliga asumir que la defensa de los derechos humanos, seguridad, salud y el bienestar de todos es la base para el futuro. Esto se logra solamente con cooperación. Es decir, no podemos crecer como país si es que no aprendemos de los que más saben en temas como innovación, pero también medio ambiente, salud, buenas prácticas, sistemas judiciales más avanzados”. Soledad Alvear, abogada.

“No voy a votar en contra de un proyecto que me parece de todo sentido común” Manuel José Ossandón, senador RN, sobre polémico avance del proyecto que crea un posnatal de emergencia.

Dilaciones en obligatoriedad del Kínder

“Es una negativa señal que una iniciativa necesaria y que gozó de transversal apoyo, inexplicablemente se haya entrabado en el Senado”.

Paula: El duelo en tiempos de pandemia

Diariamente nos enteramos de nuevas muertes por coronavirus. Y ese número parece serlo todo. Pero detrás de aquellas personas que terminaron siendo víctimas fatales de la pandemia, hay familiares, amigos, colegas.

Práctico: Yoga en cuarentena: las mejores cuentas para practicar en casa

La instructora Sara Bravo recomienda los mejores canales en Youtube e Instagram para aprender o seguir haciendo yoga durante el confinamiento.

Culto: De Los Jaivas a una serie con HBO Max: los títulos chilenos que se preparan en el streaming y la TV

Definida como un noir en la Patagonia y protagonizada por Leonor Varela, la serie Vientos patagónicos es la principal carta de la producción local en Conecta Fiction, encuentro español que se realiza de manera virtual esta semana. Pero no es la única: participa Inés del alma mía, una ficción presentada como una precuela de Narcos y la segunda parte de Una historia necesaria, la serie ganadora del Emmy Internacional.

Qué Pasa: Qué es la Dexametasona, el primer fármaco que puede salvar las vidas de pacientes graves de coronavirus

Según científicos de la Universidad de Oxford, la dexametasona redujo en aproximadamente un tercio la mortalidad de los pacientes hospitalizados con COVID-19 con ventilación mecánica, y un quinto de personas que requirieron oxígeno. Hoy se anunció su utilización en todo el Reino Unido.

08:30 / El Banco Central publica, a través de su página web, el Informe de Política Monetaria (IPoM) de junio de 2020.

09:30 / La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aborda el proyecto de ley que modifica la ley Nº 21.230, para extender y aumentar el ingreso Familiar de Emergencia.

13:30 / Con el encuentro entre Aston Villa v/s Sheffield United, se reinicia la Premier League en Inglaterra