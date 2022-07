Ministra Yarza por salida de exjefa del Departamento de Inmunizaciones del Minsal: “Ella solicitó el incentivo al retiro”

Desde 2017 la doctora Cecilia González estuvo a cargo del Programa Nacional de Inmunizaciones (PNI) y se perfilaba como una de las funcionarias técnicas del Ministerio de Salud que permanecería en sus labores bajo la nueva administración del Presidente Gabriel Boric.

Su trabajo fue clave para concretar la campaña de vacunación contra el Covid-19 en el país, ya que participó en la obtención de los suministros y en la coordinación del plan de inmunización.

Sin embargo, desde el 11 de marzo no alcanzó a estar más de dos meses en su cargo antes de irse de vacaciones, para luego acogerse al incentivo al retiro. Su salida de la cartera se oficializó el pasado 30 de junio.

“Estando de vacaciones me enteré que mi oficina estaba ocupada y que había llegado alguien”, reveló la especialista en diálogo con La Tercera Domingo, ocasión en la que también detalló su decisión de optar por el incentivo al retiro.

“En marzo tuvimos una reunión con el subsecretario de Salud Pública, Cristóbal Cuadrado, que no fue muy buena para nosotros, porque nos dijo que no dábamos el ancho. Después, en otra ocasión, una persona del gabinete del subsecretario me dijo que iba a ser un enlace entre nuestro departamento y el subsecretario para crear confianza. El mensaje de esa decisión es que no había confianza en nuestra labor, y también las autoridades tienen derecho a poner a las personas que le parece más adecuada, ya sea por confianza política o técnica”, expresó.

Tras sus declaraciones, y a casi dos semanas de dejar el cargo, la ministra de Salud, Begoña Yarza, abordó por primera vez este martes la salida de González.

“Tengo la mejor opinión de ella en lo profesional y en lo humano, ambas somos pediatras y en la vida nos hemos encontrado en varias ocasiones trabajando juntas, así que desde acá quiero decirle que le agradecemos muchísimo y tenemos la oportunidad, seguramente, de seguirnos encontrando”, comenzó diciendo la titular de la cartera, tras realizar el balance de la evolución de la pandemia en el país.

Seguidamente, la jefa de Salud explicó que la especialista solicitó el Plan de Incentivo al Retiro Voluntario. “En un proceso natural que tiene el Ministerio de Salud con los trabajadores de salud, ella solicitó el retiro con incentivo al retiro”, comentó.

Además, precisó que la solicitud se realizó en noviembre del año pasado y que “eso tiene una cierta dinámica en fecha que hace que antes del primero de junio debía hacerse efectivo ese retiro”.

“Ella generosamente, como otros trabajadores de la salud, pospuso también sus vacaciones, en fin. Por tanto, ella hizo uso de sus vacaciones y por cierto de esta modalidad de retiro que para los trabajadores de la salud se tiene disponible”, complementó.

Desde el Ministerio de Salud, informaron la salida de González el pasado 24 de junio y anunciaron que quien asumiría en su reemplazo sería la kinesióloga María Paz Bertoglia.

La especialista se desempeñó como Consultora Internacional de la Unidad de Inmunización Integral de la Familia de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) hasta mayo de este 2022 y, según indicó hoy Yarza, llegó al Minsal en “calidad de honorario”.

“La doctora Cecilia González hasta el 30 de junio era la jefa de departamento y, además, una jefa de departamento que nos acompañó un muy largo tiempo en el Ministerio de Salud, desde el año 2012. Así que la doctora Bertoglia llega como un profesional a honorario y, posteriormente de la salida de la doctora González, es que la doctora Bertoglia pasa a ser la persona que lidera el departamento de vacunas”, detalló.